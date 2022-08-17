ترامب يوجه الشكر لـ مكتب التحقيقات الفيدرالى

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الشكر لـ مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" ولوزارة العدل الأمريكية على إعادة جوازات السفر الخاصة به بعد أن اتهم عملاء المكتب بسرقتها خلال أحداث التفتيش لمنزله مؤخرا.





وقال ترامب فى رسالة بثها عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعى والمملوكة له، إن "إف بى آى، ووزارة العدل أعادوا جوازات السفر الثلاثة الخاصة بى، شكرا"، ثم أضاف " ولكن لسوء الحظ فإنهم حين هاجموا منزلى فى فلوريدا قبل 8 أيام، بسطوا أيديهم واستولوا على كل ما تقع عليه أعينهم، كما قد يفعل المجرمون، هذا لا ينبغى أن يحدث فى أمريكا". وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن جوازات السفر الثلاثة تتضمن اثنين انتهت صلاحيتهما أما الثالث فهو جواز سفر دبلوماسى سارى المفعول. وأضافت أنه ليس غريبا على الرؤساء السابقين وبعض المسئولين الحكوميين الآخرين فى الولايات المتحدة حمل عدة جوازات سفر، فبالإضافة للجوازات الدبلوماسية هناك الجوازات الشخصية والأكثر شيوعا هى الجوازات السياحية التى تصدر لهم.

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