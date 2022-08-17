العالم اليوم - بطلب حكومي.. تويوتا تعلق الإنتاج بمصنع في الصين لنقص الطاقة

انتم الان تتابعون خبر بطلب حكومي.. تويوتا تعلق الإنتاج بمصنع في الصين لنقص الطاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:19 صباحاً - عقلت شركة "تويوتا موتور" اليابانية لصناعة السيارات، العمليات في مصنعها في إقليم سيشوان في الصين، بعد أن أصدرت السلطات المحلية أمرا إلى المصانع للاقتصاد في استخدام الكهرباء.

وقال متحدث باسم الشركة، اليوم الثلاثاء، إن مصنع "تويوتا" في مدينة تشينغداو، وهو مشروع مشترك، قد أوقف العمليات حتى يوم السبت.

وأمرت سلطات سيشوان بترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع خلال أسوأ موجة حارة يشهدها الإقليم في 60 عاما، مما دفع منتجين للأسمدة والليثيوم ومعادن أخرى لإغلاق مصانعهم أو تخفيض الإنتاج.

وأمرت السلطات الإقليم الصيني، المستهلكين الصناعيين في نحو 19 مدينة بالإقليم من بين 21 مدينة، بتعليق الإنتاج من 15 إلى 20 أغسطس، بحسب إشعار أصدرته يوم الأحد إدارة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في سيشوان.

ولم تذكر "تويوتا" عن حجم إنتاج المركبات الذي سيتأثر بتعليق العمليات.