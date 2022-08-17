العالم اليوم - التضخم في بريطانيا يبلغ قمة جديدة عند 10.1 بالمئة في يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:19 صباحاً - قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي، متجاوزا التوقعات التي بلغت 9.8 بالمئة، ليظل عند أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.

وكان معدل التضخم في يونيو الماضي ارتفع إلى 9.4 بالمئة، مدفوعا بارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء التي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر التضخم في بريطانيا يبلغ قمة جديدة عند 10.1 بالمئة في يوليو .. في رعاية الله وحفظة