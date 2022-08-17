نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق حساب المواطن الجديد 1444 وكيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معايير الأهلية للحسابات المدنية حتى يتمكن المواطنون السعوديون من معرفة ما إذا كانوا مؤهلين لدعم الحسابات المدنية بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تفيد المواطنين في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية، وتوفر حكومة المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجًا حياة كريمة كجزء من رؤية المملكة لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى إليها حكومة المملكة العربية السعودية.

برنامج حساب المواطن 1444

برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو من أكثر البرامج احتياجًا في المملكة والمتضرر من الإجراءات المالية الأخيرة التي نفذتها الحكومة الملكية لتنفيذ رؤية 2030 وهو مخصص للأسر، ويهدف هذا إلى تنويع مصادر الدخل في البلاد، حيث أن البرنامج الذي انطلق في نهاية عام 2017، يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتقليل الأثر الاقتصادي على المواطنين متوسطي ومنخفضي الدخل، بما يعود بالفائدة على آلاف الأسر في المملكة، حيث وتأمل الوزارة في الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بانتظام لإزالة المواطنين غير المؤهلين واستبدالهم بأحد المستفيدين.

متطلبات الأهلية لحساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو أحد برامج المساعدة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين لضمان وصول الدعم إلى الأشخاص المؤهلين، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط لأهلية حساب المواطن هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على المساعدة المدنية من مواطني المملكة العربية السعودية لا يقدم هذا الدعم للوافدين والمقيمين في المملكة.

الاستثناء من شرط الجنسية هو أن يكون مقدم الطلب زوجة لمواطن سعودي وابن لمواطن سعودي.

كاستثناء من شرط الجنسية، يجب أن يكون لدى المتقدمين بطاقة تنقل.

يجب أن يكون المواطنون مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية، وهذه المساعدة غير متاحة للمقيمين الدوليين حيث يجب على المواطن عدم مغادرة المملكة لمدة عام أو ثلاثة أشهر قبل التقدم بطلب للحصول على المساعدة.

ألا يكون المتقدمون للحصول على دعم الحساب المدني في دار لرعاية المسنين أو ملجأ عام أو سجن.

يجب أن تكون البيانات المدخلة في السجلات الطبية دقيقة ومتسقة مع السجلات الحكومية ذات الصلة

يجب عليك إدخال البيانات الصحيحة المتعلقة بعدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل.

يجب ألا يكون المتقدمون مستفيدين من أي برامج مساعدة أخرى تقدمها الدائرة.

المستندات المطلوبة لتسجيل في حساب للمواطن

تحديد الهوية هو أحد الوثائق الأساسية المطلوبة للتحقق من دقة البيانات المقدمة من المواطنين في طلبات الدعم على حسابات المواطنين ويسمح للسلطات ذات الصلة بتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الدعم من حساب المواطن:

كشف حساب بنكي من مقدم الطلب يوضح الدخل الإجمالي للمستفيد.

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

بطاقة عائلية.

إثبات إجمالي دخل الأسرة الذي يجب ألا يتجاوز 20000 ريال سعودي.

رقم الحساب المصرفي.

سجل الأسرة.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

خدمة الاستعلام عن حساب المواطن هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الحساب المدني لمعرفة ما إذا كان قد تم دفع ضرائبهم، ويمكن طلب حساب المواطن باتباع الخطوات التالية: