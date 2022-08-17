نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وإجراءات تجديد استمارة السيارة في السعودية لعام 1444 ورسوم التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعين على جميع سائقي السيارات في المملكة العربية السعودية تجديد تسجيل مركباتهم بانتظام لتجنب المخالفات والغرامات الناتجة عن التأخير في التجديد، حيث تقدم إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي توفر على المواطنين والمقيمين الوقت والجهد ومن أبرز هذه الخدمات تجديد رخصة القيادة الشخصية، والمعروف باسم نوع من خدمة التجديد. شروط تجديد الاستمارة تختزل شروط تجديد النموذج في المملكة العربية السعودية إلى: الفحص الفني المنتظم للسيارة ضروري.

مطلوب رسوم تجديد لكل نوع من المركبات.

إذا كانت سيارتك بها مخالفة مرورية مسجلة، فسيتعين عليك دفع ثمنها.

إذا لم يكن التمديد من مسؤولية وزارة الداخلية، فسيتعين عليك دفع رسوم ركوب الرمث. تحديث نموذج عبر منصة أبشر يمكن تحديث النماذج من منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية: ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية.

انقر فوق خدمات “Abshers”.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل زر التأكيد المرسل إلى هاتفك المحمول عن طريق الرسائل القصيرة.

أدخل قائمة الخدمات.

تحديد حركة المرور.

انقر فوق أيقونة “مركبة”.

انقر على خدمة “تجديد رخصة القيادة”.

إذا كان لديك عدة سيارات، أظهر السيارة التي يمتلكها المستخدم.

تحديد المركبة المراد استبدال رخصة قيادتها.

انقر فوق أيقونة تحديث تسجيل السيارة.

وافق على الشروط.

دفع رسوم التجديد.

ابدأ في استخدام النموذج الجديد الخاص بك. رسوم تجديد استمارة السيارة 2022 تختلف رسوم التجديد حسب نوع السيارة وحجمها كما يلي: رسوم تجديد رخصة السيارة الخاصة 100 ريال سعودي.

الرسوم المستحقة لتجديد طلب دراجة نارية 100 ريال سعودي.

الرسوم الواجب دفعها لتحديث نموذج سيارة الأجرة هي 200 ريال.

الرسوم المستحقة لتجديد نموذج النقل الخاص 200 ريال سعودي.

الرسوم المستحقة لتجديد استمارة تسجيل الحافلة الصغيرة 200 ريال سعودي.

رسوم تجديد رخصة المركبات العامة 300 ريال سعودي.

رسوم تجديد رخصة قيادة وسائل النقل العام 400 ريال سعودي.

الرسوم المستحقة لتجديد تسجيلك في الحافلة العامة هي 400 ريال سعودي. الاستعلام عن صلاحية تسجيل السيارة يمكنك البحث عن صلاحية استمارة تسجيل سيارتك في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت بالكامل باتباع الخطوات أدناه:- اذهب مباشرة إلى منصة أبشر.

انقر فوق أبشر أفراد.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل زر التأكيد المرسل عن طريق الرسائل القصيرة.

أدخل قائمة من الاستفسارات.

اختيار حركة المرور.

انتقل إلى خدمة البحث عن بيانات النموذج.

الرجاء إدخال رقم الهوية أو رقم المقيم.

أدخل رقم لوحة الترخيص الخاص بك.

انقر فوق عرض.

عرض جميع المعلومات حول النماذج وتواريخ انتهاء الصلاحية والتجديدات.

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