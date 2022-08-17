نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات ادبي وعلمي والحد الأدنى للقبول في الجامعات عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، مع ظهور نتائج الثانوية العامة لعام 2022، يستمر الطلاب في تسجيل رغباتهم بالكليات التي يودون الالتحاق بها في انتظار لظهور نتائج مكتب التنسيق، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن الرابط الذي يمكن للطلاب تسجيل الدخول، من أجل الاطلاع على نتائج المرحلة الأولى لمكتب التنسيق، والتي بدأت بدورها يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري لتستمر ليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس، ليتعرف كل طالب على الكلية التي سيلتحق بها العام المقبل.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وقد أعلنت وزارة التعليم عن رابط التسجيل على موقع تنسيق الجامعات، والذي يمكن للطالب الدخول عليه من خلال الدخول على موقع التنسيق

والجدير بالذكر بأن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للقسم العلمي علوم بدءاً من 365 درجة، لتسجل نسبة 89,02% فأكثر، حيث وصل عدد طلاب المرحلة 22 ألفاً و 475 طالب وطالبة.

بينما بالنسبة للشعبة علمي رياضة فقد سجلت 341 درجة فأكثر، لتسجل نسبة 83,17% فأكثر، والتي شملت عدد 15220 طالب وطالبة.

فيما للشعبة الأدبي فقد سجلت نسبة 264,5درجة فأكثر، لتسجل نسبة 64,51% فأكثر، والتي شملت عدد 80063 طالب وطالبة.

رابط تسجيل الرغبات المرحلة الأولى 2022

وهناك بعض الإرشادات الهامة التي يجب على كل طالب إتباعها خلال تسجيل الرغبات في تنسيق الكليات لعام 2022 المرحلة الأولى: