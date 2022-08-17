نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات ادبي وعلمي والحد الأدنى للقبول في الجامعات عبر موقع التنسيق في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، مع ظهور نتائج الثانوية العامة لعام 2022، يستمر الطلاب في تسجيل رغباتهم بالكليات التي يودون الالتحاق بها في انتظار لظهور نتائج مكتب التنسيق، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن الرابط الذي يمكن للطلاب تسجيل الدخول، من أجل الاطلاع على نتائج المرحلة الأولى لمكتب التنسيق، والتي بدأت بدورها يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري لتستمر ليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس، ليتعرف كل طالب على الكلية التي سيلتحق بها العام المقبل.
الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022
وقد أعلنت وزارة التعليم عن رابط التسجيل على موقع تنسيق الجامعات، والذي يمكن للطالب الدخول عليه من خلال الدخول على موقع التنسيق
- والجدير بالذكر بأن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للقسم العلمي علوم بدءاً من 365 درجة، لتسجل نسبة 89,02% فأكثر، حيث وصل عدد طلاب المرحلة 22 ألفاً و 475 طالب وطالبة.
- بينما بالنسبة للشعبة علمي رياضة فقد سجلت 341 درجة فأكثر، لتسجل نسبة 83,17% فأكثر، والتي شملت عدد 15220 طالب وطالبة.
- فيما للشعبة الأدبي فقد سجلت نسبة 264,5درجة فأكثر، لتسجل نسبة 64,51% فأكثر، والتي شملت عدد 80063 طالب وطالبة.
رابط تسجيل الرغبات المرحلة الأولى 2022
وهناك بعض الإرشادات الهامة التي يجب على كل طالب إتباعها خلال تسجيل الرغبات في تنسيق الكليات لعام 2022 المرحلة الأولى:
- على كل طالب أن يكون على دراية بالحد الأدنى للمرحلة الأولى للأقسام العلمي والأدبي كما هو مذكور أعلاه.
- يجب على كل طالب حفظ الرقم السري الخاص به، من خلال الحصول عليه من استمارة النجاح التي يحصل عليها من المدرسة أثناء تسجيل الرغبات لمكتب التنسيق.
- يجب على كل طالب التركيز على فروع الكليات التي يود الالتحاق بها أثناء تسجيل الرغبات.
- وقد أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، عن إمكانية تعديل رغبات الطلاب حتى الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر أغسطس، مشيراً إلى انتظام حركة سير الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني.
- وقد بلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى حوالي 115 ألف طالب وطالبة عبر موقع التنسيق الالكتروني لهذا العام.
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