نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2023 للجامعات الأردنية تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة، بدأ الطلاب في البحث عن رابط تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية، للتسجيل للعام الدراسي الجديد 2022-2023 عبر رابط وحدة تنسيق القبول، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، والبحث عن التخصصات الجديدة التي يتم إضافتها كل عام، وكان مجلس التعليم العالي قد عقد أجتماع تنسيقي قبل فتح باب التسجيل الإلكتروني للجامعات الأردنية، الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية، لترتيب عملية التسجيل وتقديم دليل أسترشادي للطلبة بالتخصصات الموجودة، وتوضيح التخصصات الراكدة والمتشبعة حتى يكون الطلاب على علم بكافة التفاصيل، وفيما يلي رابط التسجيل والمواعيد وتوصيات مجلس التعليم العالي.

رابط تقديم طلبات القبول الموحد

الدخول على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo .

. تسجيل البيانات الخاصة بالطالب.

الإطلاع على التخصصات المتوفرة على الموقع بعناية شديدة.

تسجيل الرغبات بحسب نتيجة الطالب في الثانوية العامة.

مراجعة الرغبات المسجلة والتأكد من دقتها وبعد ذالك تأكيد عملية التسجيل.

فيما يلي فيديو توضيحي لطريقة التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب.

وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن

أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية مهند الخطيب، أن الوحدة ستبدأ في أستقبال طلبات القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023 بداية من يوم الثلاثاء المقبل 2022/08/23 ويستمر لمدة من 7 إلي 10 أيام متواصلة وأضاف الخطيب أن قرار إيقاف القبول في 42 تخصص هو قرار مؤقت وليس دائم نظراً لحالة التشبع الكبير في تلك التخصصات وعدم حاجة سوق العمل لها في الوقت الراهن وأضاف أن النتائج سوف تعلن عقب انتهاء فحص الطلبات عبر رابط الوحدة.

موقع تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية

أضاف مهند الخطيب أن هناك 13 تخصص جديد تم أستحداثهم هذا العام سوف تكون ضمن خيارات الطلاب أغلبها تخصصات تقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل في المملكة وقال أن التخصصات التي تم إيقاف التسجيل بها سوف يتم إتاحتها بداية من العام الجامعي بعد القادم 2023-2024 القادم وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعد دراسة بالتخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات الأردنية.

عداد تنازلي لموعد التقديم في الجامعات الأردنية

ما هي طرق الدفع الإلكتروني لرسوم التقديم

عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أرجاء المملكة.

جميع مكاتب الصرافة المعتمدة والبنوك الرسمية وجميع فروعها.

الحسابات البنكية الشخصية على شبكة الإنترنت.

دفع الرسوم التي كانت مقدرة العام الماضي ب 15 دينار من خلال خدمة أي فواتيركم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية

وزارة التعليم العالي الأردنية من أهم الوزارات في الحكومة الأردنية فهي المعنية بفئة الشباب الملتحقين بالجامعات الأردنية وتعمل الوزارة على تحديث التعليم الجامعي ومواكبة التطور الكبير فيه وإدخال التخصصات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل من تخصصات تقنية حديثة والعمل على إنشاء المزيد من الكليات والجامعات لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب كل عام الناجحين في شهادة الثانوية العامة الأردنية.