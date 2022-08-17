نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل efootball 2023 mobile للاندرويد مجانا وموعد نزول بيس 2023 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بضعة أيام قليلة تفصلنا عن الحصول على تحميل efootball 2023 mobile للاندرويد. النسخة المقبلة من ألعاب كرة القدم التابعة لشركة كونامي اليابانية. والتي ستقوم بمصالحة متابعيها ومستخدميها حول العالم بالنسخة الجديدة من إي فوتبول 2023 موبايل. وذلك بعد ظهور مشاكل عديدة في طريقة اللعب في الموسم الحالي من اللعبة 2022. وحتى بعد تحديثات 2022 ستظل بها أيضا الكثير من المشاكل المتعددة. واليوم ومن خلال منصتكم الأمنة (ثقفني) سوف نتعرف سويا على ما هي الطريقة الرسمية للحصول على تحميل بيس 2023 للاندرويد. وموعد نزول بيس 2023 موبايل رسميا بالتاريخ والساعة وذلك عبر الفقرات الأتية.

كيفية تحميل efootball 2023 mobile للاندرويد

ليست هناك طرق عديدة ليتم تحميل Pes 2023 للاندرويد حيث أن كونامي سوف تطلق طريقتين فقط وكلا الطريقتين أسهل ما يمكن. حيث أن الطريقتين كالتالي.

الطريقة الأولى للحصول على efootball 2023 mobile وهي عن طريق موقع كونامي. حيث يتم البحث عن كونامي عبر متصفح جوجل من الهاتف. كما يتم الدخول على الموقع وخيار تحميل بيس 2023 موبايل نسخة الأاندرويد. وسوف يتم تحويل المستخدم إلى صفحة جوجل بلاي لتتم عملية التحميل بنجاح على الهاتف.

وهي عن طريق موقع كونامي. حيث يتم البحث عن كونامي عبر متصفح جوجل من الهاتف. كما يتم الدخول على الموقع وخيار نسخة الأاندرويد. وسوف يتم تحويل المستخدم إلى صفحة جوجل بلاي لتتم عملية التحميل بنجاح على الهاتف. الطريقة الثانية وهي يجب أن يتم الاتصال بالانترنت ثم الدخول من تطبيق متجر جوجل والبحث عن تنزيل إي فوتبول 2023 موبايل. ثم الدخول على صفحة اللعبة الرئيسية والضغط على تثبيت مجاني وفي بضعة دقائق سوف يتم فتح اللعبة والاستمتاع بها.

موعد نزول بيس 2023 موبايل الجديدة

مع انطلاق الموسم الثاني والحالي من نسخة 2022 أرسلت كونامي إشعارا تنبيهيا عبر صفحة إشعارات اللعبة على الموبايل. ويفيد هذا الإشعار بأن تحميل efootball 2023 mobile للاندرويد وكذلك للايفون والكمبيوتر والبلاي ستيشن سيكون متاحا قريبا جدا وتحديدا أخر شهر أغسطس الجاري 2022. ولكن نحن لدينا في موقع ثقفني اليوم بالتحديد الذي لم تحدده كونامي. ولكن دائما ما تقوم كونامي بتحديث ألعابها يوم الخميس ويوم الخميس هذا الشهر سوف يوافق الخامس والعشرون وهو يوم الخميس الأخير هذا الشهر. كما سيتم إطلاق تحميل Pes 2023 للاندرويد والايفون في الساعة الثامنة كحد أقصى للساعة العاشرة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

والآن لقد تعرفنا سويا من خلال الأسطر الماضية على كيفية تحميل efootball 2023 mobile للاندرويد الجديدة. وكذلك موعد نزول بيس 2023 موبايل. نتمنى أن يكون هذا التحديث ممتعا أكثر من النسخ السابقة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.