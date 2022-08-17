نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك فيصل تعلن منذ قليل نتائج القبول للدفعة الأولى للبكاريوس والدبلوم للعام الدراسي 1444، إجراءات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جامعة الملك فيصل منذ قليل نتائج القبول للدفعة الأولى في مرحلتي البكالريوس والدبلوم، وذلك للعام الجامعي 1443-1444 هـ، وبذلك يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج الدفعة الأولى بالبكالوريوس والدبلوم وكذلك إجراءات التقديم عبر الموقع الرسمي لجامعة الملك فيصل عبر الرابط التالي جامعة الملك فيصل.

كما أوضح الدكتور أحمد العبد عميد القبول بالجامعة أن جامعة الملك فيصل حققت نسبة مرتفعة من القبول بها هذا العام وذلك من خلال نتائج القبول لجميع المتقدمين والمتقدمات، حيث جاءت نسبة المتقدمين للجامعة كرغبة أولى حوالي 24.26 % من إجمالي المتقدمين من الطلبة والطالبات، وحققت أيضا نتيجة القبول للجامعة حوالي 24.11 % من المتقدمين لها كرغبة ثانية.

المقابلات الشخصية والكشف الطبي:-

كما أعلنت الجامعة عبر بوابتها الإلكترونية عن بدء التقدم للكشف الطبي واجراء المقابلات الشخصية وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 22-1-1441 هـ، وبعد ذلك يتم تحديد مواعيد قبول المتقدمين في كل كلية عبر الموقع الإلكتروني لجامعة الملك فيصل

شروط القبول بجامعة الملك فيصل:-

وأوضحت البوابة الالكترونية للجامعة عن بعض الشروط والاسترشادات الخاصة والواجب الالتزام بها خلال فنرة التقديم والمقابلات للمقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات، جاء من أهمها التالي:

يعتمد نظام القبول بالجامعة على نظام الترقية للأفضل في كل دفعة على حدة.

يتوجب على المتقدم الذي تم قبوله في أي دفعة من الدفعات المعلن عنها في القبول أن يقوم بتأكيد قبوله وذلك عبر الحساب الخاص به.

يتوجب على المتقدم تأكيد قبوله للرغبة التي تم ترشيحه لها حتى لو لم تكن أولوية عنده، وذلك حتى يستطيع استكمال اجراءات القبول.

يجب على المتقدم إلغاء قبوله في الجامعات الأخري التي تقدم لها وتم قبوله بها.

يجب الالتزام بالحضور لإجراء المقابلات الشخصية في المواعيد التي تم تحديدها لهم.

الأوراق المطلوبة وإجراءات التقديم:-

سيقوم المتقدم بفتح صفحة طباعة القبول وذلك عبر الموقع الالكتروني لجامعة الملك فيصل بدءا من يوم الأثنين 15-8-2022 م التوجة لأقرب مكتب بريد في المملكة العربية السعودية وتقديم الأوراق الأصلية للمتقدم وذلك عبر الخدمة الالكترونية (جامعي). سيقوم المتقدم بتقديم الأوراق التالية (أصل الشهادة الثانوية للطلبة، صورة من بطاقة الهوية، نموذج بطاقة قبول، نموذج تعهدات للجامعة، نموذج تعهدات للقبول للمتقدم).

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