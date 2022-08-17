رابط نتائج اختبار القدرة المعرفيه عبر موقع قياس بالرقم التعريفي فقط 1

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عمر شويل - جدة رابط نتائج اختبار القدرة المعرفيه عبر موقع قياس بالرقم التعريفي فقط 1444، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية للفصل الثالث 1444 على الورق صباح اليوم الثلاثاء 16 أغسطس على موقع قياس برقم التعريف فقط، وذلك لشغل الوظائف الإدارية والترشيحات التفضيلية عن الدورة الثالثة للتعيين في الوظائف الحكومية، وكذلك أيضاً الراغبين في اجتياز اختبار القدرة المعرفية للحصول على ترقيات للعاملين في ظل نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف اليوم على موقع ثقفني من خلال هذا المقال على كيفية التحقق من نتائج إجراءات القدرة المعرفية للفترة الثالثة وكيفية تسجيل الدخول إلى موقع نتائج قياس باستخدام رقم التعريف فقط بدون رقم سري.

ربط نتائج قياس بالرقم التعريف فقط 1444

قامت هيئة التقييم والتدريب بتحديد موعد نشر نتائج اختبار القدرة المعرفية 1444 للفترة الثالثة بحيث يخضع جميع المتقدمين للاختبارات خلال الشهر الماضي، حيث تستغرق النتيجة شهرًا تقريبًا لتظهر، ويتم تمديد صلاحية شهادة اختبار القدرة المعرفية لمدة 5 سنوات، ويمكن أيضاً تسجيل الاختبارات أكثر من مرة بحد أقصى 7 مرات في 3 سنوات، والآن أقدم لكم الخطوات اللازمة لاستخراج نتائج اختبار القدرة المعرفية من خلال موقع نتائج قياس بالرقم التعريفي فقط بدون رقم سري وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:-

يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لاستخراج نتائج قياس الوطني برقم الهوية.

أدخل رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب لاختبار القدرات المعرفية.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك وفي حالة نسيانها ، انقر فوق الرمز لقد نسيت كلمة المرور الخاصة بي وقم بتعبئة البيانات لاستعادتها.

الطالب لديه رمز “أنا لست برنامج روبوت للتأكد”.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

يختار الطالب خدمة الاستعلام عن النتائج.

يختار الطالب الاختبار الذي يريد معرفة نتيجته. (قياس السعة).

انقر على أيقونة البحث.

رسوم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

يمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للمرة الثامنة بعد مرور 3 سنوات على التسجيل الأول.

يحصل المتقدم للحصول على شهادة القدرات المعرفية على الحد الأقصى من الدرجات في الاختبارات وليس الاختبار الأخير.

رسم اختبار القدرات المعرفية الورقية 200 ريال للتسجيل المبكر و 250 ريال للتسجيل المتأخر.

وأشار المركز الوطني للقياس المعياري إلى أنه سيتم تطبيق اختبار القدرات الورقية مرة واحدة في العام ابتداءً من العام الدراسي 1444 هـ. أولئك الذين يرغبون في التسجيل في اختبار القدرات المحوسبة ستتاح لهم 4 فرص كل عام.

يمكن أيضاً للراغبين في التسجيل لإجراء اختبار المهارات المعرفية القيام بذلك في التواريخ التالية: