هل نزلت أسماء جديدة في مقطوعة الضمان الاجتماعي 1444؟

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل نزلت اسماء جديدة في مقطوعة الضمان الاجتماعي؟، والتي كانت تصرفها وزارة الموارد البشرية لمساعدة الأسر الفقيرة فهي عبارة عن مساعدة مقطوعة تم توقفها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وخلال موضوعنا اليوم، سنوضح حقيقة نزول أسماء جديدة، وأخر الأخبار الخاصة بها، لاسيما مع استمرار تلقي طبات التسجيل في الضمان المطور.

مقطوعة الضمان الاجتماعي

الكثير من الأنباء المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نزول اسماء جديدة في مقطوعة الضمان الاجتماعي، لم تتحدث عن أمر صريح، مع العلم أن وزارة الموارد البشرية بالسعودية قد أعلنت منذ فترة أنه لا صحة لذلك الأخبار التي يتم تتداولها عبر الانترنت عن رجوع المساعدة المقطوعة، وعدم اندرج المواطنين حول ذلك الشائعات التي تم انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوضحت الوزارة أن الدعم المتاح حالياً للمواطنين هو فقط برنامج حساب المواطن والضمان المطور، من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم.

أخبار الضمان الاجتماعي المقطوعة الآن

كما ذكرنا أن أخر أخبار الضمان الاجتماعي المقطوعة اليوم أنه لا يوجد صحة لما تم انتشاره عبر الانترنت عن نزول أسماء جديد في المساعدة المقطوعة أو فتح باب التسجيل والتي قد تم توقفه منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولكن يمكن للمواطنين القيام بالتسجيل في إحدى البرامج المتاحة الآن للدعم المالي الخاص بوزارة الموار البشرية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي المطور، مع العلم أن المساعدة المقطوعة توفرها الحكومة في المملكة مرة واحدة للمستفيدين والتي كانت مبلغ 30.00 ريال سعودي، وكانت خاصة للأشخاص الذين لديهم سجل عائلي أو بطاقة الأحوال.

شروط مقطوعة الضمان