طريقة وشروط شراء سنوات الخدمة من التأمينات السعودية لعام 1444

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عمر شويل - جدة تعرف على كيفية شراء سنوات الخدمة من التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للحصول على معاش تقاعدي مبكرًا، حيث يسمح الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية للأعضاء بشراء سنوات الخدمة المتبقية للاستمتاع بالحياة والهروب من ظروف العمل المعتادة، وإذا كان أحد المشتركين في الضمان الاجتماعي السعودي بفترة اشتراك لا تقل عن 60 شهرًا مؤهلًا للتقدم بطلب شراء فترة اسمية تساعده في الحصول على معاش تقاعدي، بحد أقصى 5 سنوات أو فترة إتمام 120 مثل الاشتراكات في حالة دفع الذهب لفرع التقاعد بنسبة 18٪ عن كل شهر من الفترة الإضافية.

كيفية شراء سنوات خدمة من التأمينات الاجتماعية

تنص الهيئة الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على دفع رسوم الاشتراك على قسط واحد أو أكثر بواقع 25٪ من الأقساط السنوية حتى يتم دفعها بالكامل، وفي حالة وفاة العميل، يحق للعميل الحصول على الجرعة المتبقية من التأمين الاجتماعي، في حين أن هذه الإجراءات تأتي من أجل المساهمة في زيادة معاشات المتقاعدين بعد بلوغهم سن المعاش.

شروط شراء سنوات خدة من التأمينات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق معاش التقاعد على النحو التالي:

يجب أن يكون عمر المشاركين 60 عامًا أو أكثر.

يجب على المشاركين عدم الانخراط في أي نشاط مهني يخضع للقانون.

مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا أو أكثر، مع فترة إضافية رمزية إضافية تصل إلى 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية لعام 1444

اتبع الخطوات أدناه للتسجيل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة طلب خدمة الفرع.

حدد نوع المستخدم المشترك.

حدد نوع الطلب تسجيل مشترك اختياري.

يرجى التقديم بعد تحميل المستندات.

سوف تتلقى رسالة تفيد بأن طلبك قد تم بنجاح، وسيتم إرسال رسالة إلى هاتفك المحمول المسجل في أبشر مع رقم الطلب الخاص بك.

شروط الالتحاق بالتأمينات الاجتماعية

يحدد النظام العام للضمان الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني شروط الالتحاق بالمؤسسة على النحو التالي: