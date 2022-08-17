الولايات المتحدة تقدم أول دفعة من مساعدات الأمن الغذائى إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة الأمريكية فى بيروت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" ستقدم ‏29.5 مليون دولار أمريكى، كجزء من مبلغ 2.76 مليار دولار أعلنت عنه الإدارة الأمريكية مؤخرا، للمساعدة فى معالجة أزمة الأمن الغذائى العالمية.





وأوضحت السفارة الأمريكية فى بيروت، فى بيان لها مساء أمس /الثلاثاء، أن المساعدة المقدمة مقسمة إلى 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية و14.5 مليون دولار لتمويل الدعم الاقتصادى، من أجل المساعدة فى حماية الفئات الضعيفة من السكان تجاه تزايد انعدام الأمن الغذائى فى لبنان.

وكشفت عن أن المساعدات تأتى فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، حيث تستمر القوة الشرائية للفئات الضعيفة فى لبنان فى الانخفاض بينما تستمر أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود فى الارتفاع، كما تفاقم هذا الوضع بسبب الوضع فى أوكرانيا والذى أثّر بشكل مباشر على واردات لبنان من القمح وكذلك على أسواق الغذاء العالمية.

وأكدت السفارة الأمريكية أن المساعدات الإنسانية التى تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 15 مليون دولار سيتم تسليمها عبر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، والذى سيستفيد منه حوالى 300 ألف لبنانى من الفئات الضعيفة الذين سيحصلون على طرود منزلية شهرية توزع خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت خلال السنة المالية للعام الحالى وحتى اليوم حوالى 125 مليون دولار من التمويل الإنسانى لبرنامج الأغذية العالمى والمنظمات غير الحكومية فى لبنان، بما فى ذلك ما يقارب 119 مليون دولار للأمن الغذائى.

وأشارت السفارة الأمريكية فى بيروت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم تمويلا بقيمة 14.5 مليون دولار كدعم اقتصادى لمزارعى الخضار والحبوب من خلال إمدادات مثل البذور والشتلات فى سبيل الحفاظ على الإنتاج الغذائى المحلى.

وستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منتجى الألبان الصغار بالأعلاف والخدمات البيطرية والأدوات اللازمة لضمان جودة إنتاج الحليب، حيث تعد منتجات الألبان مصدرا غذائيا مهما فى لبنان، وسيتم أيضا تقديم المساعدة الفنية والتدريب والمنح المطابقة للمعالجين الزراعيين من أجل تحسين الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالى تعزيز النمو فى قطاع الأغذية المصنّعة وزيادة توافر المنتجات الغذائية المحلية بأسعار معقولة.