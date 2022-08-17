يون سوك يول: مستعدون لتقديم مساعدات لـ كوريا الشمالية.. بشرط

جدة - نرمين السيد - وخلال مؤتمر صحفى واسع النطاق بمناسبة أول 100 يوم له فى منصبه، جدد يون رغبته فى تقديم مساعدة اقتصادية مرحلية لـ كوريا الشمالية إذا أنهت تطوير الأسلحة النووية وبدأت فى نزع السلاح النووى، مشيرًا إلى أنه دعا إلى حوار مع بيونج يانج منذ حملته.

وأضاف: "أى حوار بين زعماء الجنوب والشمال، أو مفاوضات بين كبار المسؤولين على مستوى العمل، يجب ألا يكون عرضًا سياسيًا، بل يجب أن يساهم فى إرساء سلام حقيقى فى شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا".

كانت هناك تعليقات تمثل تنتقد بشكل واضح لسلسلة من مؤتمرات القمة التى شارك فيها سلفه مون جاى إن، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، والولايات المتحدة آنذاك، فى عهد الرئيس دونالد ترامب.

وعلى الرغم من تلك الاجتماعات، توقفت محادثات نزع السلاح النووى فى 2019 وقالت كوريا الشمالية إنها لن تتخلى عن دفاعها عن النفس، رغم أنها دعت إلى إنهاء العقوبات، وقد لوحظ الاستعداد لتجربة نووية محتملة، ستكون الأولى منذ عام 2017.

وقال يون إن كوريا الجنوبية ليست فى وضع يمكنها من ضمان أمن كوريا الشمالية إذا تخلت عن أسلحتها النووية، لكن سول لا تريد تغييرًا قسريًا فى الوضع الراهن فى الشمال.

أدت التجارب الصاروخية والتطورات النووية التى أجرتها كوريا الشمالية مؤخرًا إلى إحياء الجدل حول ما إذا كان ينبغى على الجنوب السعى للحصول على أسلحة نووية خاصة به.

وأكد رئيس كوريا الجنوبية أنه ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز "الردع الموسع" لكوريا الجنوبية.

وقال "لا ينبغى التخلى عن معاهدة حظر الانتشار النووى وسألتزم بذلك حتى النهاية".