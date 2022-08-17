رئيس الإكوادور يتوجه لـ الولايات المتحدة فى مهمة غير رسمية

لاسو، مصرفى ورجل أعمال سابق تولى منصبه فى مايو من العام الماضى، خضع لعملية جراحية فى 29 يوليو لإزالة سرطان فى الجزء السفلى من الجفن، لكنه سيتابع مع المزيد من الاختبارات بناءً على توصية طبيبه، على حد قوله فى إحدى الصحف.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال رئيس الإكوادور إنه ذاهب إلى مركز إم دى أندرسون للسرطان فى هيوستن.
وأضاف لاسو للصحفيين قبل مغادرته "أشعر أننى بحالة جيدة جدا.. إنها قضية يجب التعامل معها لمنع انتشارها فى المستقبل، وفى هذه الحالة، على وجهى بالكامل".
وأوضح لاسو أنه من المرجح أن يخضع لعملية جراحية أخرى على جفنه يوم الخميس.
وهذه هى المرة الثانية التى يسافر فيها لاسو إلى الولايات المتحدة لأسباب صحية، حيث أجرى فى يونيو 2021، عملية جراحية لإزالة كيس فى أسفل ظهره.
وأشار الرئيس أيضًا إلى أنه قبل رحلته، كان قادرًا على تحديد موضوعات التصويت الشعبى المقرر إجراؤه العام المقبل.
من المقرر أن يعود لاسو من الولايات المتحدة فى 21 أغسطس الجارى.
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