رئيس الإكوادور يتوجه لـ الولايات المتحدة فى مهمة غير رسمية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، يوم الثلاثاء، إنه يسافر إلى مستشفى أمريكى معروف بعلاجه من السرطان لإجراء فحوصات طبية، ومن المرجح أن يخضع لعملية جراحية هناك بعد تشخيص إصابته بسرطان الجلد فى الجفن الأيمن، قائلاً إن ذلك لن يؤثر على مهامه الرئاسية.





لاسو، مصرفى ورجل أعمال سابق تولى منصبه فى مايو من العام الماضى، خضع لعملية جراحية فى 29 يوليو لإزالة سرطان فى الجزء السفلى من الجفن، لكنه سيتابع مع المزيد من الاختبارات بناءً على توصية طبيبه، على حد قوله فى إحدى الصحف.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال رئيس الإكوادور إنه ذاهب إلى مركز إم دى أندرسون للسرطان فى هيوستن.

وأضاف لاسو للصحفيين قبل مغادرته "أشعر أننى بحالة جيدة جدا.. إنها قضية يجب التعامل معها لمنع انتشارها فى المستقبل، وفى هذه الحالة، على وجهى بالكامل".

وأوضح لاسو أنه من المرجح أن يخضع لعملية جراحية أخرى على جفنه يوم الخميس.

وهذه هى المرة الثانية التى يسافر فيها لاسو إلى الولايات المتحدة لأسباب صحية، حيث أجرى فى يونيو 2021، عملية جراحية لإزالة كيس فى أسفل ظهره.

وأشار الرئيس أيضًا إلى أنه قبل رحلته، كان قادرًا على تحديد موضوعات التصويت الشعبى المقرر إجراؤه العام المقبل.

من المقرر أن يعود لاسو من الولايات المتحدة فى 21 أغسطس الجارى.