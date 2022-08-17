نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خصم بنسبة 45%”عروض اكسترا السعودية على الجوالات الحديثة تحطم الأسعار على آيفون 13 و11 وسامسونج جلاكسي أس 20 إف إي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية جوالات هذا ما تتزايد عنه محركات البحث من قبل الراغبين في شراء الجوالات من لدي اكسترا والحصول على خصم وتخفيضات قد تصل لـ 35 بالمئة، ومن خلال هذه المقالة سنلقي الضوء على عروض اكستر للجوالات الحديثة المستمرة دوما.

عروض اكسترا الجوالات

عروض اكسترا السعودية على الجوالات تضمنت خصومات مذهلة على جميع الجوالات الذكية الحديثة منها أبل أيفون 13 برو ماكس 5G ، 256 جيجا، أزرق سييرا، خصم على الجوال يصل بقيمة %8.77 حيث كان سعر الهاتف قبل الخصم بقيمة 5699 ريال وبعد الخصم بقيمة 5199 ريال سعودي.

خصم بنسبة %35.4 من اكسترا السعودية على جوال آبل أيفون 11، 4 جي ، 128 جيجا ، متوفر باللون النفسجي وهو الإصدار الجديد، سعر الجوال قبل الخصم بقيمة 3559 ريال سعودي وبعد الخصم بقيمة 2299 ريال سعودي، ويمكن التقسيط على 36 شهرا.

من ضمن خصومات اكسترا السعودية على الجوالات شملت خصم بنسبة %8.77 على جوال أبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي، 256 جيجا، أخضر ، حيث كان سعر الجوال قبل الخصم نحو 5699 ريال سعودي وأصبح الثمن بعد الخصم بقيمة 5199 ريال سعودي.

شملت عروض اكستر المستمر على الجوالات جوال سامسونج جالاكسي أيه، 5 جي، عن 128 جيجا، واللون الرمادي خسم %10.01 ليأتي سعر الجوال ماقبل التخفيض بسعر 899 ريال سعودي وبعد التخفيض بقيمة 809 ريال سعودي.

وبنسبة تصل قرابة نصف الثمن من عروض اكسترا السعودية يأتي الخصم على جوال سامسونج جالكسي إس 20 إف إي، الجيل الخامس، 128 جيجا الأكثر مبيعا في المملكة السعودية، متوفر اللون الأزرق بقيمة %45.01 خصم ليكون الجوال قبل التخفيضات بسعر 2999 ريال سعودي وبعد التخفيض بسعر 1649 ريال سعودي.

بالإضافة لعروض اكسترا السعودية على هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي، 256 جيجا، باللون الذهبي المميز بخصم جاء %8.77، فقد كان قبل التخفضيات سعر الجوال بقيمة 5699 رس وبعد التخفيضات بسعر 5199 رس والتقسيط على 36 شهرا.