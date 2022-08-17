نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي وطني الاوراق المطلوبة وكيفية التقديم بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير يسعى للحصول على تمويل وطني التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية. فمن لا يحلم بأن يحصل على تمويل شخصي إذا أراد القيام بأمور لا تسمح له بها ميزانيته الشهرية؟ من لا يريد التعامل مع مصرف موضع ثقة، ويسدد له مبلغ التمويل بأقساطٍ مريحة؟ إن تكن مواطنًا أو مقيمًا، لا فرق. لذلك يقدم بنك الراجحي خلال 30 دقيقة على هذا التمويل. ثلاثون دقيقة فقط تفصل بينك وبين الحصول على تمويلك الشخصي المتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وعبر إجراءات سهلة وميسَّرة. فسواء كنت تسعى إلى تجديد أثاث منزلك أو تسديد أقساط أحد أبنائك المدرسية أو الزواج في بساطة، فمصرف الراجحي يأتي على قياس طموحاتك، أيًّا تكن”.

المعايير والأهلية للتمويل الشخصي وطني

ألا يزيد العمر عن 60 عاماً للموظفين و70 سنة للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط). .

أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2,000 ريال والمتقاعد عن 1,900 ريال.

ألا يقل دخل المقيم عن 5,000 ريال.

الوثائق المطلوبة للتمويل الشخصي وطني

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم. تعريف الراتب. تثبيت الراتب. نموذج طلب التمويل.

مميزات منتجات التمويل الشخصي من خلال بنك الراجحي وطني

متوافق مع الشريعة الإسلامية. خَضَعَتْ جميع برامجنا لدراسة الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي وحصلت على مصادقتها. فترات سداد مرنة. يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً. تجارة السلع. يوفر تمويل وطني الحماية من تقلب الأسعار عند الاستفادة منه في تجارة السلع.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي وطني من بنك الراجحي

عن طريق تطبيق الراجحي موبايل .

عبر الاتصال بالرقم الرسمي الخاص بـ بنك الراجحي على 8001241222.

عبر زيارة أقرب فرع إليك.

ما هو تمويل وطني الشخصي من بنك الراجحي ؟

تمويل وطني هو أحد حلول التمويل الشخصي الرائدة من مصرف الراجحي التي تلبي احتياجاتك قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وبفضل عملية التمويل المتكاملة السّلسة يمكنك الحصول على تمويل شخصي متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية خلال 30 دقيقة فقط. لبدء الإجراءات تفضّل بزيارة الفرع الأقرب إليك.