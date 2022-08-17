محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألمانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الزعيمين استعرضا خلال الاتصال أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وألمانيا وفرص التعاون المشترك.
وأشارت إلى أن محمد بن سلمان وشولتز بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.
وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، إن المستشار الألمانى أولاف شولتز ناقش مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان العلاقات الإقليمية والثنائية، لا سيما الحرب فى اليمن.
وأشار إلى أن المستشار الألمانى ومحمد بن سلمان تحدثا عن الحرب التى شنتها روسيا ضد أوكرانيا فى فبراير من هذا العام، وعواقبها العالمية، بالتعاون فى إطار مجموعة العشرين.
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