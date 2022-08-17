التحقيق مع مستشار ترامب السابق ونائبه

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع، الثلاثاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالى أجرى مقابلة مع بات سيبولونى، المستشار السابق للبيت الأبيض فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ونائبه فى تحقيقات بشأن وثائق حساسة مخزنة فى منزل الرئيس السابق.





من غير الواضح متى تم التحدث إلى المستشار السابق بات كيبولون، بينما تمت مقابلة نائبه، باتريك فيلبين، فى الربيع، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، التى نقلت الخبر فى وقت سابق.

وقالت وزارة العدل إنه خلال عملية تفتيش فى 8 أغسطس لمنزل ترامب فى مار ايه لاجو، أزال عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى وثائق سرية، بما فى ذلك بعض الوثائق التى تم تصنيفها على أنها سرية للغاية.

تم إجراء البحث كجزء من تحقيق فى ما إذا كانت الوثائق قد أزيلت بشكل غير قانونى من البيت الأبيض بعد أن غادر الجمهورى ترامب منصبه فى يناير 2021 بعد هزيمته فى الانتخابات على يد الديمقراطى جو بايدن.

وقال ترامب إن السجلات "رفعت عنها السرية" ووضعت فى "مخزن آمن".