نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوضح لكم مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 لطلاب الأدبي والمؤشرات الأولية للكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لشعبة الأدبي بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في نسبة البحث عبر مواقع الإنترنت عن تنسيق الثانوية العامة لشعبة الأدبي لعام 2022، وذلك لأنه من المعروف أن نسبة نجاح شعبة الأدبي منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، لذلك يتطلع الكثير من الطلاب والطالبات في معرفة تنسيق الثانوية العامة لشعبة الأدبي في هذا العام الدراسي، حيث قام 18 ألف طالب تقريبا بتسجيل جميع الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق، كما أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم فتح باب تنسيق المرحلة الثانية، لذلك سوف نعرض لكم تنسيق الثانوية العامة لشعبة الأدبي والذي من المرتقب أن يتم الإعلان عن نتيجته خلال الأيام القليلة المقبلة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لشعبة الأدبي

كما هو معروف أن نسبة نجاح طلاب وطالبات الثانوية العامة لهذا العام قد بلغت 57.04%، ونسبة نجاح شعبة الأدبي لعام 2022 وصلت إلى 68.38%، وتم قفل باب التقديم في المرحلة الأولى منذ يوم الإثنين الموافق يوم 15 من شهر أغسطس لعام 2022، وسوف يتم فتح باب التقديم في المرحلة الثانية بداية من هذا اليوم 15 أغسطس، ويجب على جميع الطلاب والطالبات تسجيل الرغبات داخل الموقع حسب تنسيق هذا العام، وتنسيق الثانوية العامة لشعبة الأدبي لعام 2022 هي:

تنسيق كلية الألسن تأخذ من نسبة نجاح 80.4%.

تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تأخذ من نسبة نجاح 83.5%.

تنسيق كلية الإعلام تأخذ من نسبة نجاح 80.9%.

كيفية تسجيل رغبات الثانوية العامة لشعبة الأدبي

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقبال كبير على موقع التنسيق من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك لتسجيل الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بالكليات المختلفة وفقا لمجموع كل طالب، وذلك بعد أن تم فتح التسجيل لطلاب المرحلة الأولى في الشعبتين العلمية والأدبية، وسوف يتم الإعلان عن نتائج التنسيق خلال الأيام المقبلة من خلال ذات الموقع، ومن المعروف أن نسبة طلاب وطالبات الثانوية العامة الراسبين في هذا العام قد وصلت إلى أكثر من 150 ألف طالب، ويتساءل الكثير من الطلاب الناجحين عن خطوات تسجيل الرغبات داخل الموقع بالطريقة الآتية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

ثم قم بالضغط على كلمة تسجيل تنسيق شعبة الأدبي لعام 2022.

قم بكتابة اسمك بالكامل داخل الموقع.

ادخل رقم الجلوس واسم المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك قم بكتابة جميع الدرجات بالترتيب حسب التوزيع الجغرافي.

في النهاية قم بالضغط على زر إرسال وانتظر موضع قبولك داخل الكلية حسب درجاتك هذا العام.

انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى

وتم الإعلان عن انتهاء المدة التي تم تحديدها من اجل تسجيل الطلاب لرغباتهم في المرحلة الأولى وبالتالي لا يستطيع الطالب الآن تسجيل الرغبات أو تعديلها، ويتم في الوقت الحالي فحص كل ما تم تسجيله من خلال موقع التنسيق وسوف يتم الإعلان عن نتائج التنسيق خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي سوف يتم خلاله الإعلان عن نتائج التنسيق في المرحلة الأولى منه، وبعده مباشرة سوف يبدأ التسجيل لطلاب المرحلة الثانية، وذلك بعد ترقب الكثير من الطلاب في تلك المرحلة لتسجيل رغباتهم ومعرفة الكليات المتاحة أمامهم والتي يمكنهم الانضمام إليها في المرحلة الجامعية خلال العام الدراسي الجديد.