نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة توجيهي الأردن برقم الجلوس tawjihi.jo عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة توجيهي الأردن بدأ الطلاب في البحث عن مصدر من شأنه أن يقودهم إلى نتائج توجيه الأردن 2022، والتي تعتبر مهمة للغاية بما أن عملية التصحيح تمر بأكثر من 12 مرحلة لتقديم نتائج دقيقة تعكس مستوى الطلاب الفعلي، فإن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لإجراء تغييرات للتحقق من دقة النتائج قبل نشرها عبر الرابط الحالي إلى الأردني. عبّر طلاب وزارة التربية والتعليم عن سعادتهم بوسائل الراحة التي قدمتها لهم وزارة التربية والتعليم في غرف الامتحان، وأشادوا بكفاءة إدارة الامتحان.

كيفية الحصول على نتيجة توجيهي الأردن 2022

يجب على المتعلم أولاً زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

ثانيًا، من قائمة الخدمات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها، يختار الطالب البحث عن نتائج الطلاب.

ثالثًا، يختار الطالب مخرجات التوجيهي في الأردن.

يقوم الطالب بعد ذلك بكتابة رقم التسجيل الخاص به والتحقق مرة أخرى من صحته.

راجع جميع بيانات الطالب مرة أخرى، ثم انقر لاستخراج النتائج.

يمكن للطلاب استخدام العمليات التالية لمراجعة موقع رابط النتائج التكميلية في الأردن 2022:

انتقل إلى الموقع عبر “moe. gov. jo“.

وبدلاً من ذلك، يتوفر اتصال مباشر ب “tawjihi. jo“.

رقم مقعده مكتوب.

ثم حدد عرض النتيجة.

موعد نتيجة توجيهي الأردن

أعلنت الوزارة أنه عند الانتهاء من عمليات تصحيح الشهادة الثانوية العامة سيتم الإعلان عن النتائج عبر حسابات الوزارة الرسمية على تويتر وفيسبوك. في البداية، من المتوقع صدور النتائج في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لكن عمليات التصحيح لا تزال جارية.

وزارة البحث العلمي والتعليم العالي

اتخذ مجلس التعليم العالي القرارات الآتية في ضوء جهود الوزارة لاستحداث تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل.