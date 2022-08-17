نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذه توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 بعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل المرحلة الأولى، وذلك لكي يتمكن الطلاب والطالبات من تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني، حيث يكتب الطلاب عبر محرك البحث جوجل توقعات تنسيق كلية التمريض بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على مجموع 86% وأقل، وقاموا بأداء اختبار القدرات وأنه يعتبر من الشروط الهامة للانضمام لكلية التمريض، وسوف نجاوب على الأسئلة التي تدور في عقل الطلاب تابعوا معنا التفاصيل كاملة في هذا المقال.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022



أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم أن يتم قبول الطلاب والطالبات في الجامعات بناءا على التوزيع الجغرافي، حيث تم الإعلان عن تنسيق كلية التمريض في كافة المحافظات إليك التفاصيل نسبة قبول الطلاب في تمريض جامعة الإسكندرية 66.3%، تمريض جامعة أسوان 86.8%، بينما تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 63.7%، تمريض جامعة عين شمس 65.3%، تمريض جامعة حلوان 62.6%، تمريض جامعة سوهاج 73.7%، تمريض جامعة الفيوم 62.7%، تمريض جامعة بني سويف 64.6%، تمريض جامعة مطروح 68.8%، تمريض جامعة كفر الشيخ 69.5%، تمريض جامعة أسيوط وجنوب الوادي 75.1%، تمريض جامعة إلمنيا 75.5%، تمريض جامعة دمياط 80.5%، تمريض دمنهور 79.02%، تمريض جامعة طنطا 82.44%، تمريض جامعة المنصورة 82.68%، تمريض جامعة بورسعيد 81.95%، تمريض جامعة المنوفية بشبين الكوم 78.78%، تمريض جامعة القاهرة 69.27%.

شروط الانضمام لكلية التمريض

وتعد كلية التمريض من أكثر الكليات التي يكون عليها إقبال كبير من الطلاب في كل عام بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، وذلك نظرا لما تضيفه الكلية للطلاب من تعلم ومهارات طبية كبيرة، بالإضافة إلى المعنى الإنساني الكبير لتلك المهنة والتي تعني الكثير لمن يمارسها سواء من الإناث أو الذكور، وقد تم تحديد بعض الشروط من قبل وزارة التربية والتعليم للانضمام لكلية التمريض وهو كالآتي: