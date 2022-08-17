نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 بجميع محافظات الأردن moe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب معكم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 في الأردن والتي يترقبها جميع الطلاب وأولياء الأمور منذ أنتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث يتجه الآلاف من الطلاب والطالبات للبحث عبر محرك البحث جوجل لمعرفة موعد ظهور نتيجة التوجيهي في الأردن، عقب إجراء الطلاب امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بدأ المعلمين والمعلمات يراجعون أوراق الامتحانات وكتابة الدرجات والمجموع النهائي، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف تعرض على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022 في الأردن

قالت وزارة التربية والتعليم أن موعد عرض نتيجة التوجيهي في الأردن على الموقع الإلكتروني في منتصف شهر أغسطس الحالي في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وعقب ظهور النتيجة سوف تتحدث وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي بخصوص مجموع الكليات في كافة المناطق المتنوعة في الأردن، ويتم الإعلان عن الطلاب الذين نجحوا في الحصول على الدرجات النهائية، وحددت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء امتحانات الثانوية العامة 200 ألف طالب وطالبة وأكثر، وتم طرح بعض الأسئلة على الطلاب عقب أداء كل امتحان، كان رد بعض الطلاب أن الامتحان كان من الأسئلة التي توجد بين السطور وذلك لكي يتم معرفة الطالب المتفوق والعادي والمتوسط.

طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي

ومع تبقي ساعات قليلة على إعلان النتائج يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الحصول على النتيجة إلكترونياً وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس من أجل الاستعلام عنها، ولذلك نعرض لكم الطريقة التي من خلالها تتمكن من معرفة النتيجة بكافة تفاصيلها سواء الدرجات التفصيلية أو المجموع الإجمالي في الشهادة الثانوية، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية معرفة ظهور النتيجة عبر الموقع الإلكتروني وهو كالآتي:

افتح موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

اضغط على أيقونة “نتائج التوجيهي 2022”.

اختر السنة الدراسية والشعبة علمي أو أدبي.

اكتب رقم الجلوس والاسم بالكامل في المكان المحدد أمامك على الشاشة.

ثم اضغط على كلمة “البحث”.

سيتم عرض نتيجة الطالب.

تصريحات وزارة التربية والتعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي أنه يجب على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عدم الخوف من درجات الامتحانات وذلك لأن نسب النجاح مرتفعة وأن هناك الملايين من الطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة، وأن الوزير يتمنى لكل الطلاب والطالبات التفوق الدائم، وينبغي على الطلاب متابعة أقوال وزير التربية والتعليم وعدم الاستماع إلى الشائعات التي يتم كتابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم صفحة وزارة التربية والتعليم الأردنية، وأكد الوزير أن الوزارة لديها صفحة واحدة فقط موثقة عبر موقع فيس بوك.