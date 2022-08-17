نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات 2022 والكليات المتاحة في المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية حيث قد انتهت أمس المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لذلك يتهافت العديد من الطلاب وأولياء الأمور ممن ينتظرون المرحلة الثانية من معرفه مؤشرات ونسب القبول بها حتى يتمكنون من التقديم في إحدى الكليات التي تناسب مجموعهم، حيث قام كل طالب ببذل مجهودات عديدة في الثانوية العامة ليدخلوا إلى الجامعة التي يرغبون بها وخصوصا أن قد تبقي خطوة واحدة على تحقيق أمنياتهم لنتعرف على أبرز التفاصيل ونسب القبول في ثاني مراحل التنسيق.

مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات 2022



قامت وزارة التعليم العالي وإدارة البحث العلمي أن مؤشر القبول في المرحلة الأولى في القسم العلمي من 365 درجه مئوية أي ما يعادل 89.02% إلى ما فوق، وجاءت المؤشرات في القسم الهندسي ليقبل من 341 درجة مئوية أي ما يعادل 83.71% إلى ما فوق، أما الشعبة الأدبية فجاء تنسيق المرحلة الأولى من 264.5 درجة مئوية أي ما يعادل 64.51% إلى ما هو فوق، وأقر وزير التعليم أن الحد الأدنى في القبول في ثاني مراحل التنسيق لشعبة العلمي من قسمي العلمي علوم والعلمي رياضة من 62.7%، والشعبة الأدبية من 58.9%.

خطوات التقديم في تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2022

يجب على الطلابة ممن يرغبون في التقديم على تنسيق المرحلة الثانية في علمي علوم أن يتفضلون بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق، يليه يجب أن تتفضل بكتابة رقم الجلوس والكود السري الخاص بكل طالب في الخانة المخصصة له ويليها مرحلة القيام بإدخال الرغبات التي يريدها الطالب كما يجب أن يتم وضع الكليات طبقا للنطاق الجغرافي للطالب، وتأتي من بين كليات المرحلة الثانية في قسم العلمي علوم كلية الآداب، كلية التجارة، كلية التربية، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية الإعلام لعلمي رياضة، سياحة وفنادق، التمريض، كلية الألسن، كلية الآثار، كلية التنمية والتكنولوجيا، كلية حقوق انجليزي، كلية فنون جميلة، تربية نوعية، دار علوم لعلمي علوم.

أماكن تقديم تنسيق المرحلة الثانية 2022

أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات أن يلتحقون بكليات المرحلة الثانية من خلال المعامل الخاصة بالحاسب الآلي الموجودة بداخل جميع الجامعات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما يمكن لأي طالب أن يقوم بكتابة الرغبات من خلال أي كمبيوتر شخصي خاص بالطالب أو من خلال محلات الكمبيوتر الموجودة في كل مكان بمصر ولا تنسى أن تقوم بطباعة استمارة التقديم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التنسيق الخاص بطلاب المرحلة الأولى خلال الساعات القليلة المقبلة وعقب ذلك سوف يتم الإعلان عن بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية والتي يترقبها عدد كبير من الطلاب في تلك المرحلة، وذلك من خلال موقع التنسيق وهو ذات الموقع الذي تم من خلاله تسجيل المرحلة الأولى والإعلان عن النتائج.