نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا هو موعد بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية في تنسيق الثانوية العامة 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية يعتبر من أكثر الكلمات البحثية انتشارا على متصفحات جوجل، حيث انتهي التنسيق للمرحلة الأولى ويبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن الجامعات والمعاهد التي تم وضعها في التنسيق للمرحلة الثانية بما يتناسب مع درجات الطلاب، وعقب ظهور نتائج الثانوية العامة تم فتح باب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد للمرحلة الأولى، والآن الجميع في انتظار إعلان التنسيق للجامعات والمعاهد للمرحلة الثانية والثالثة، ونوفر لكم كافة التفاصيل عن التنسيق 2022 في السطور التالية من هذا الموضوع.
تنسيق المرحلة الثانية 2022 لجميع علمي وأدبي
وضحت وزارة التربية والتعليم الدرجات التي يبدأ منها التنسيق للمرحلة الثانية، ولا سيما الدرجات الخاصة بكل جامعة أو معهد لمختار الطالب الأنسب له بما يتناسب مع ميوله ورغباته ويتم التقديم من خلال الرابط المتاح من قبل وزارة التربية والتعليم، على أن تستمر مدة التنسيق للمرحلة الثانية لمدة أسبوع يختار الطالب ما يريد وينسق عليه إلكترونيا على أن يكون رغبته الالتحاق بالجامعات قابل للتعديل أو التغيير قبل انقضاء مدة التنسيق، يتم التنسيق من أي معمل حاسب آلي أو مركز تكنولوجيا المعلومات موجود في نطاق المحافظة، كما يمكن التقديم من خلال الجهاز الشخصي في المنزل بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونية وحددت وزارة التربية والتعليم العالي مجموعة الدرجات المحدد للمرحلة الأولى للتنسيق، كذلك حدد الدرجات الخاصة بالمرحلة الثانية بما يتناسب مع كل شعبة فيما يلي:
- الشعبة العلمية علوم تكون ابتداء من 365 درجة فأكثر, بمعدل 89.02%.
- الشعبة العلمية رياضة تكون من 341 درجة فأكثر بما يعادل 83.17%.
- الشعبة الأدبية تكون ابتداء من 264.5 درجة فأكثر بما يعادل 64.51%.
كيفية تسجيل الرغبات في التنسيق بالمرحلة الثانية 2022
وخلال ساعات قليلة سوف يتم الإعلان عن نتائج التنسيق في المرحلة الأولى من خلال مؤتمر صحفي سوف يتم عقده في مقر وزارة التربية والتعليم وبعد ذلك سوف يتم فتح التسجيل أمام طلاب المرحلة الثانية والذين يترقبون فتح التسجيل ومعرفة الكليات التي يمكنهم الالتحاق بها في مرحلة التعليم الجامعي خلال العام الدراسي الجديد، يتم التنسيق للجامعات والمعاهد لمدة أسبوع وينتهي أي تعديل في الرغبة بالقضاء المدة، وتتمثل خطوات التقديم فيما يلي:
- سجل الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني
- ثم اختر التنسيق للمرحلة الثانية 2022، ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك، كذلك الرقم السري الخاص بك.
- حدد واكتب رغباتك بما يتناسب مع أولويتها لديك وذلك بما يتناسب مع الجامعات المتوفرة في محافظتك يليها المحافظات الأقرب إليك.
- اضغط على تسجيل الرغبات.
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