نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2022 برقم الجلوس tawjihi في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2022 والذي يعد من أكثر المواضيع بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم أداء كافة الامتحانات تحت لجان رقابة مشددة، كذلك تم الانتهاء من تصحيح الدرجات التي استمرت لوقت طويل تحت إشراف مكثف من قبل الوزارة وكان العمل على وجه الدقة، وبالتزامن مع انتهاء الامتحانات ينتظر الطلاب إعلان أتاحت الدرجات والنتائج على الرابط المخصص من الوزارة، حيث أن مرحلة التوجيهي من أكثر المراحل التعليمية أهمية لأنها تحدد مستقبل الطالب التعليمية فيما بعد، ونوضح لكم في السطور التالية كافة المعلومات عن رابط نتائج التوجيهي.

موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2022

لقد امتحن الطلاب في المرحلة التوجيهية وينتظرون الآن إعلان الدرجات من خلال الرابط الخاص، حيث خضع للامتحان ثمانين ألف طالب وطالبة علي الصعيد العام، أما الشعبة العلمية سجل للامتحان بها 36,440 طالب وطالبة، أما الشعبة الأدبية 44,434 طالب وطالبة، وتم الانتهاء من كافة الامتحانات بهذه المرحلة في السابع عشر من مايو الماضي والآن في انتظار الدرجات على احر من الجمر، بعد البحث الكثير عن النتيجة صرح مسؤول الامتحانات ورصد الدرجات عن إعلان النتيجة خلال اليوم العشرين من أغسطس الحالي فلا يتبقى عن إعلان الدرجات إلا أيام قليلة وذلك بعد ترقب كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور منذ أن انتهت الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن



صرح وزير التربية والتعليم بالأردن عن أتاحت وتفعيل الرابط الرسمي الخاص بإعلان نتائج التوجيهي قبل إعلان النتيجة بساعات قليلة، وذلك في السبت المقبل 20 أغسطس 2022، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الحصول علي درجاتهم من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية برقم الجلوس والرقم السري، وللحصول علي النتيجة يجب تطبيق الخطوات التالية فور إعلانها كالتالي:

سجل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

ثم اضغط علي أيقونة نتائج التوجيهي 2022.

عقب ذلك يتم تدوين كلمة السر ورقم الجلوس.

ثم الضغط أيقونة إظهار النتائج.

يتم الانتظار برهة حتى يتم تحميل الدرجات.

سوف تظهر أمامك على الفور الدرجات التي حصلت عليها والمجموع الكلي.

ترقب الإعلان عن نتائج التوجيهي

ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج التوجيهي لطلاب الثانوية والذين يترقبون الإعلان عن النتائج منذ أن انتهت امتحانات نهاية العام الدراسي، وسوف يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم الإعلان عن انتهاء تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، ولم يتبقى سوى أن يتم اعتماد النتيجة من قبل الوزارة قبل أن يتم عد ذلك نشرها عبر الموقع الإلكتروني.