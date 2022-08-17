نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال ساعات مؤشرات الحد الادنى للطب والصيدلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الطلاب اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، و ينتظر في هذه اللحظات العديد من طلاب وكذلك أولياء الأمور الان اعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى، حيث سوف يعقد وزير التعليم العالي والعلوم والبحوث الدكتور أيمن عاشور مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 مرحلة التنسيق للجامعات، وبدأت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الخميس الماضي، حيث تم فتح باب تسجيل للطلاب لكتابة رغباتهم للمرحلة الأولى من التنسيق من خلال موقع التنسيق الرسمي لمدة 6 أيام.

اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

من المنتظر اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، لجميع طلاب الثانوية العامة القسم العلمي والادبي، وكان قد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أصدر محمد أيمن عاشور، والذي كان قد تولي منذ أيام قليلة فقط مسؤلية وزارة التعليم العالم، وكان أبرز قرار اتخذه هو تمديد تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات ليستمر حتي يوم الثلاثاء 16 أغسطس، وبعدها إغلاق موقع التنسيق الجامعي 2022 للطلاب.

مؤشرات الحد الادنى للطب والصيدلة

استهدفت المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2022 إجمالي عدد الطلاب ليصل حوالي 117758 طالبًا، وكان الحد الأدنى لمجموع الطلاب في شعبة العلوم هو : 365 درجة وما يزيد، أو نسبة تقدر ب89.02٪ فأكثر، وبالنسبة لعدد الطلاب في شعبة الهندسة كان 22475 طالبًا بمجموع 341 درجة ومايزيد ونسبة تقدر ب 83.17٪ أو أكثر وعدد الطلاب في شعبة الادبي : 15220 طالب وطالبة 264.5 درجة فأعلى أو نسبة64.51٪ ، وسوف يتم اليوم الاربعاء 17 أغسطس عقد مؤتمر للإعلان عن تفاصيل نتيجة التنسيق في المرحلة الاولي وما هي مؤشرات كليات الصيدلة وكذلك الطب وذلك ضمن تنسيق كليات 2022 ومن المتوقع أن يكون الحد الادني لمجموع الطلاب للقبول في كلية الطب هو 91.5٪ وبالنسبة لكلية الصيدلة سوف يكون 89.5٪ .

وكانت درجات القبول في كلية الطب العام الماضي كما يلي:

الحد الادني للقبول في كلية الطب الاسكندرية 382

الحد الادني للقبول في كلية الطب الزقازيق 382

الحد الادني للقبول في كلية الطب كفر الشيخ 381

الحد الادني للقبول في كلية الطب طنطا 381

الحد الادني للقبول في كلية الطب القاهرة 380

الحد الادني للقبول في كلية الطب بورسعيد379

الحد الادني للقبول في كلية الطب عين شمس 378

درجات القبول في كلية الصيدلة العام الماضي كما يلي: