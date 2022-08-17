العالم اليوم - مفاجأة إيلون ماسك: سأشتري مانشستر يونايتد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:21 صباحاً - قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، إنه سيسشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تصريح مفاجئ لرجل الأعمال الأميركي.

وكتب ماسك في حسابه على "تويتر": "سأشتري مانشستر يونايتد".

لكن لم يكن واضحا مدى جدية الملياردير في إتمام الصفقة، حيث إنه يملك تاريخا من التغريدات الخادعة.

ويعد مانشستر يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا) 3 مرات.

ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق من يونايتد الذي تملكه عائلة "غليزر" الأميركية.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة "غليزر"، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم العام الماضي، بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.

وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء مانشستر يونايتد بدلا من "تويتر".

ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار بعد الاتفاق عليها، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.