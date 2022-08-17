نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1444 .. عمر القبول والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1444 عبر نظام نور إلكترونيا، وقد حددت الجهات المعنية عمر القبول في الاول الابتدائي للطلبة والطالبات بالسعودية، كما وضعت شروط التسجيل للعام الدراسي الجديد، نستعرض في السياق التالي المزيد من التفاصيل بشأن عمر القبول للصف الأول الابتدائي 1444 والأوراق المطلوبة لتسجيل الطلاب الجدد لدخول المدرسة 1444.

خطوات التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1444

يتم التسجيل في الصف الأول الابتدائي عبر اتباع الخطوات التالية من خلال نظام نور التعليمي:

التوجه إلى رابط نظام نور التعليمي الرسمي.

ثم أكتب اسم المستخدم لولي الأمر.

ثم أكتب كلمة المرور، ورمز التحقق.

ثم انقر على تسجيل الدخول.

اختار استمارة تسجيل الطلاب الجدد.

ثم املأ بيانات الطالب.

بعدها عليك بتسجيل بيانات ولي الأمر.

اختار المدرسة التي ترغب بالالتحاق بها.

ثم ارفع المستندات المطلوبة.

بعدها انقر على تأكيد الطلب.

عمر القبول في الصف الاول الابتدائي 1444

قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد عمر القبول لطلاب الصف الاول الابتدائي وهو ستة سنوات، حيث أكدت الوزارة أنه يجب ألا يقل عمر الطالب عن خمسة سنوات و9 شهور كحد أدنى.

يحق للطالب المكمل للسن المطلوب التسجيل بالصف الاول الابتدائي بشرط الالتحاق بالروضة لسنتين، مع توفر شهادة إثبات من رياض الأطفال.

شروط التسجيل بالصف الاول الابتدائي 1444

لتسجيل الطفل في الصف الاول الابتدائي يجب توفر بعض الشروط التي تلزم لذلك، وهي:

تقديم شهادة إثبات إكمال الطفل عامين دراسيين بمرحلة رياض الأطفال.

يجب ألا يقل عمر الطفل عن ستة سنوات، ويستثنى من ذلك الطفل من يقل عمره عن ستة سنوات بتسعين يومًا.

يجب أن يكون الطفل قد التحق بمرحلة الروضة قبل إلحاقه بالصف الاول الابتدائي.

كما يجب أن تتوفر للطفل شهادة طفل إنمائية.

المستندات المطلوبة للتسجيل بالصف الاول الابتدائي 1444

هناك بعض المستندات التي تلزم لتسجيل الطالب بالصف الاول الابتدائي، والأوراق المطلوبة هي: