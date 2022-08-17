نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرحلة الاولي” نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2022 الثانوية العامة tansik موقع الحكومة المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من طلاب وطالبات الشعبة العلمية والأدبية نتيجة تنسيق المرحلة الأولي والتي انتهت في يوم ١٥ أغسطس لعام ٢٠٢٢ حيث وأنه قد بدأت المرحلة الأولي للتنسيق بحد أدني للشعبة العلمية ٨٩.٠٢% علمي علوم، وبنسبة 83.17 للشعبة علمي رياضة، أما عن الشعبة الأدبية فقد كان الحد الأدنى لها بالمرحلة الأولي 64.51% ولذلك يترقب الطلاب موعد إعلان النتيجة لتنسيق المرحلة الأولي بفارغ الصبر، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن نتيجة التنسيق بالمرحلة الأولي، وموعد إعلان النتيجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2022

ويتصدر عناوين البحث عبر مواقع الانترنت المختلفة على رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي الثانوية العامة، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الإيام القادمة، وسوف نوضح لكم رابط وخطوات الاستعلام موضحه في النقاط التالية ، موقع تنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولي .

• يتم الاستعلام عن نتيجة التنسيق للمرحلة الأولي على الموقع التنسيق الرسمي.

• يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على نتائج المرحلة الأولي للتنسيق 2022.

• ثم يقوم بعد ذلك بتسجيل الاسم ثلاثي، ورقم الجلوس الخاص به.

• وبعد التأكد من إدخال البيانات بطريقة صحيحة، يدوس على عرض النتيجة، وسوف تظهر لها الكلية التي تم القبول بها.

• وبعد ذلك يمكن للطالب بمتابعة عملية تقديم أوراقه للكلية التي تم القبول بها.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2022

ونتابع معكم أهم تصريحات وزارة التعليم العالي عن الموعد الذي سوف يتم فيها الإعلان عن نتائج القبول بالجامعات للمرحلة الأولي لعام 2022 مع العلم أنه هناك بعض الكليات التي من المفترض أن يتم عمل اختبارات قبول بها قبل نتيجة التنسيق، ونتابع معكم تصريحات الوزارة عن موعد النتيجة.