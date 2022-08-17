نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات(علمي- أدبي) المؤشرات النهائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات الحكومية والتي يبحث عنها الان الاف من طلاب الثانوية العامة، حيث كان قد انطلقت رسمياًيوم الخميس الماضي 11 أغسطس 2022، تنسيق الجامعات وبدأت المرحلة الأولى من القبول للطلاب الذين نجحوا في الثانوية العامة وتقدموا في “المرحة الأولى” والتي استمرت حتي الثلاثاء 16 أغسطس 2022، ومن المقرر اعلان نتيجة المرحلة الاولي من التنسيق، في غضون أيام قليلةو بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات سوف تبدأ المرحلة الثانية من التنسيق.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أكدت بعض المصادر من داخل وزارة التعليم العالي، أن المؤشرات شبه النهائية في تنسيق المرحلة الأولى وذلك حسب ما تم من تسجيل لرغبات الطلاب الكترونياً عبر رابط مكتب تنسيق المرحلة الأولى وهو الرابط الرسمي لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في مصر 2022علمي وأدبي وتؤكد المؤشرات النتائج التالية:

91.5٪ طب

90.9 طب أسنان

صيدلة 89.5٪

كلية العلاج الطبيعي ستكون أقل بدرجة أو اكثر

حيث كان العدد الإجمالي للطلاب العائدين أن عدد الطلاب في فئة 90٪ إلى 100٪ هو 18500 طالب وفي المجال الطبي 12000 طالب في الطب و 800 في الصيدلة. بالإضافة إلى 4000 للعلاج الطبيعي وطب الأسنان باستثناء الطب البيطري، يقترب الحد الأدنى من الفصل لكلية الهندسة من 338 درجة ومقاعد في المرحلة الثانية ومن المتوقع أن تقبل المقاعد في كليات الكمبيوتر والمعلومات والذكاء الاصطناعي 15500 طالب.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية

من المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022 بالنسبة للشعبة الأدبية والعلمية مباشرة عقب اعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى والذى كان قد تم اغلاق التسجيل فيه أمام الطلاب أمس يوم الثلاثاء 16-8-2022 وبمجرد أن يعلن وزير التعليم العالي نتائج تنسيق الجامعات المرحلة الأولي في مؤتمر صحفي، يمكن بعدها مباشرة تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للتنسيق بين الجامعات وستكون طريقة التسجيل في المرحلة الثانية 2022 من تنسيق الكليات علمي وادبي كالتالي: