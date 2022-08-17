tawjihi.jo رابط نتائج التوجيهي 2022 موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية لينك وزارة التربية والتعليم

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عمر شويل - جدة ينتظر طلاب الثانوية العامة في الأردن موعد تفعيل tawjihi.jo رابط نتائج التوجيهي 2022 في كافة أنحاء المملكة، وذلك بعد أن تم تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية، وذلك عبر لينك وزارة التربية والتعليم بالأردن، وكانت الوزارة قد أعلنت خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده في مقر وزارة التعليم بالعاصمة عمان، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة التوجيهية بالأردن سوف تكون يوم الخميس القادم الذي يوافق 18 من آب الحالي عبر موقع توجيهي جو، وهو الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية في المملكة الأردنية.

tawjihi.jo رابط نتائج التوجيهي

وكان السيد وجيه عويس وزير التربية والتعليم قد أعلن أن مؤشرات نتائج التوجيهي 2022 تقترب من نسبة النجاح في العام الماضي بل من المتوقع أن تتخطاها، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب التي تسود أسر طلاب الشهادة الثانوية بالأردن، وذلك انتظارا لإعلان الموعد النهائي لنتيجة التوجيهي 2022، وينتظر الطلاب تفعيل لينك وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج التوجيهي في الأردن بعد الإعلان عن موعد إظهار نتيجة الثانوية العامة، وكان طلاب التوجيهي بالأردن قد أنهوا اختبارات نهاية العام وسط حالة من الهدوء، حيث كانت جميع الأسئلة في كافة المواد في مستوى الطلاب، ولم تتلق الوزارة سوى القليل من الشكاوى من الأسئلة التي لا تقارن بالسنوات السابقة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الأردنية

وتتبقى ما يقارب أربع وعشرون ساعة لتفعيل رابط tawjihi.jo الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الثانوية العامة في الأردن بعد عام طويل من المذاكرة والمراجعة، حيث تحدد نتيجة التوجيهي 2022 مستقبل الطلاب والطالبات في المرحلة القادمة من حيث الالتحاق بالجامعات الأردنية المختلفة، وكان ما يقارب مائتان وخمسون ألف طالب قد أدوا امتحانات الشهادة الثانوية في شهر يوليو الماضي.

لينك وزارة التربية والتعليم

ويعتبر أهم الروابط التي ينتظرها طلاب الثانوية وذويهم في أنحاء المملكة، ترقبا لإعلان نتائج التوجيهي الأردني وذلك حيث ينتظر الطلاب على أحر من الجمر الموعد النهائي الذي ستقوم وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية بالأردن، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده في مقر الوزارة التربية والتعليم، حيث سيتناول الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم خلال هذا المؤتمر عن مؤشرات النجاح في كافة المواد، وكذلك سوف يتم الإعلان عن نسب المتقدمين ونسب الحضور والنجاح في مختلف المواد.