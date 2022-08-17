مركز المصالحة الروسى: القوات الإسرائيلية انتهكت خط فك الاشتباك فى الجولان

جدة - نرمين السيد - وقال إيجوروف حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "القوات الإسرائيلية انتهكت عمدا الخط الفاصل الذى لا يحق لها عبوره وفقا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 بتاريخ 31 مايو 1974".
وأضاف أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلى تحركت من جانب جبل تل الفرس باتجاه منطقة الصباح، ثم فى اتجاه منطقة عين عيشة، حيث توقفت لمدة 10 دقائق، موجهة مدفعها نحو مواقع الجيش السورى خلف خط "برافو" قبل أن تنصرف من المكان.
وأوضح إيجوروف أن الحادث وقع الاثنين، مشددا على أن سلاح الجو الإسرائيلى يقصف بشكل منتظم الأراضى السورية.
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