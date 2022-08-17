نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار خيالية لسيارات مستعملة بالسعودية اقل من ١٥٠٠٠ ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتعشت أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية وذلك للإقبال الشديد من المواطنين السعوديين والمقيمين علي شراء السيارات المستعملة. وكان الإقبال على السيارات من فئة تويوتا وهيونداي وشيفروليه والتي تم توافرها بأعداد كبيرة داخل أسواق السيارات المستعملة بأسعار مذهلة تناسب دخل الأسرة السعودية أو الأسرة المقيمة. عرض لمجموعة سيارات مستعملة بالسعودية: متاح للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2014: مستعملة متواجدة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 10000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أكسنت تم قيادتها حوالي 75000 كيلو متر.

السيارة هيونداي أكسنت بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أسود.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت بها أير باج وطفاية حريق.

السيارة هيونداي أكسنت تحتوي على قفل مركزي للأبواب ومقود كهربائي ومسند ذراع المقعد الأمامي وتعديل إمالة المقود.

المزايا الخارجية في السيارة مرايا لون السيارة مرايا جانبية للأبواب مع إشارة التفاف مصابيح للضباب أمامية فقط نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وعجلات حديد ومقابض الأبواب لون السيارة ومرايا الباب إلكترونية وضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل.

السيارة بها تحكم الصوت في عجلة القيادة ودخول بدون مفتاح وراديو كاسيت ومشغل أقراص ليزرية ومدخل يو إس بي ومكيف أوتوماتيك.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يمكنك الاتصال على الرقم 00971551927000 أو من خلال الواتس آب على نفس الرقم. يوجد للبيع سيارة شيفروليه تاهو سنة الصنع 2005: مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة شيفروليه تاهو مستعملة 10000 ريال سعودي قابل للتفاوض.

السيارة شيفروليه تاهو بها بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة شيفروليه تاهو تم قيادتها حوالي 325000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة شيفروليه تاهو البنزين.

السيارة شيفروليه تاهو متوفرة بلون خارجي أسود.

السيارات شيفروليه تاهو بها أير باج ومقود كهربائي.

السيارة شيفروليه تاهو بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة شيفروليه تاهو تحتوي على تحكم الصوت على عجلة القيادة ومشغل أقراص ليزرية ومدخل AUX والتحكم في السرعة وراديو كاسيت.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه تاهو مستعملة يمكنك الاتصال على الرقم 00966506469823.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسعار خيالية لسيارات مستعملة بالسعودية اقل من ١٥٠٠٠ ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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