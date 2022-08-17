نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسعار الحصرية من الكتالوج باقي أيام وتنتهي أقوى عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر أسواق العثيم من أقوى الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها باقة من أقوى الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات المتنوعة ما بين المنتجات الغذائية ومستلزمات التنظيف ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض العثيم اليوم.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

يبدأ عرض العثيم من اليوم الأربعاء من شهر أغسطس وينتهي بعد عدة أيام وبالتالي يكون بإمكان الجميع الان الاستفادة من الخصومات التي يوفرها إليكم ومن أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي.

أقوى عروض أسواق العثيم هذا الأسبوع

يحتوي العرض على كورن فليكس كلوقز المتوفر بسعر 25 ريا لسعودي. كما يشتمل العرض على أرز تاج محل مزة هندي 5 كيلوجرام متوفر بسعر 30 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على زيت نور دوار الشمس المتوفر بسعر 25 ريال سعودي. يشتمل العرض على لبنة فيرست تشويز المتوفر بسعر 20 ريال سعودي كما يحتوي العرض على جبن جرين لاند فريش المتوفر بسعر 25 ريال سعودي. بالإضافة إلى خلطة زبدة اماراتي بلوك المتوفرة بسعر 15 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على جبن تشيزا لاند ملح خفيف متوفرة بسعر 20 ريا لسعودي. يشتمل العرض على سمسم حب ني متوفر بسعر 15 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على جوز هند بودرة متوفر بسعر 15 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على الزبيب المتوفر بسعر 15 ريال سعودي.

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