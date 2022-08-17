نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعل.. لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 من موقع التنسيق والحد الادنى للقبول بجميع الكليات في المقال التالي
عمر شويل - جدة لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022، البحث يتزايد من الآن حول لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 الذي سيتم رفع النتيجة عليه خلال الساعات القادمة بعدما يتم فحص كافة الرغبات المقدمة من طلاب الشعبة العلمية والادبية ليتم ترشيح كل طالب للكلية المناسبة لمجموعه، وتعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 هي الحدث الأهم خلال تلك الساعات، حيث أن الطالب سيكون بمقدوره الدخول إلى موقع التنسيق الذي يعمل بكفاءة على مدار اليوم لمعرفة كليته بسهولة دون التوجه لأي مكان، فقط كل ما يحتاجه جهاز متصل بشبكة الانترنت، وسنتعرف على خطوات الحصول على النتيجة من خلال هذا المقال.
لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022
وقد تم تدشين لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 من قبل الحكومة المصرية منذ فترة بعيدة، وذلك في اطار الاتجاه لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل الكتروني ليقضوا ويستعلموا عن كافة ما يريدون بشكل الكتروني، توفيرا للجهد ومنعا للوقوف في طوابير مملة وطويلة، وقد انتهى التسجيل في المرحلة أمس الثلاثاء، لتبدأ أعمال ترشيح الطلبة للكلية المناسبة لمجموعهم على قدما وساق، حتى يكون لديهم متسع من الوقت لاستكمال اجراءات التقديم قبل بداية العام الجامعي الجديد، واليكم خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني:
- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.
- اضغط على الايقونة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022.
- لتتعرف على اسم كليتك، قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
- اضغط على زر النتيجة.
- سيظهر لك الكلية والجامعة التي من المقرر أن تتوجه إليه لاستكمال التقديم.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022
هذا وقد أكد الجميع أن تنسيق المرحلة الاولى 2022 لا يختلف كثيرا عن تنسيق العام الماضي، وسط توقعات بأن يكون هناك أماكن شاغرة في كليات الهندسة والطب البيطري والحاسبات في المرحلة الثانية للتنسيق، وأيضا أماكن شاغرة في كليات الأداب ودار العلوم وحقوق وتجارة في نظام الانتساب.
مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الاولى 2022
طب المنصورة 387 درجة
طب الإسكندرية 383
طب الزقازيق 382
طب طنطا 382
طب كفر الشيخ 381
طب القاهرة 381
طب بورسعيد 379
طب عين شمس 380
طب أسنان المنصورة 378
طب المنوفية بشبين الكوم 378
هندسة بترول وتعدين السويس 378
طب فاقوس 378
طب بنها 377
طب حلوان 376
طب أسنان المنوفية 376
طب جنوب الوادي 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 375
طب سوهاج 375
طب الفيوم 374
علاج طبيعي كفر الشيخ 368
علاج طبيعي بنها 367
صيدلة سوهاج 367
صيدلة جنوب الوادي 367
صيدلة المنصورة 367
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفعل.. لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 من موقع التنسيق والحد الادنى للقبول بجميع الكليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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