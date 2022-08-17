نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعل.. لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 من موقع التنسيق والحد الادنى للقبول بجميع الكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022، البحث يتزايد من الآن حول لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 الذي سيتم رفع النتيجة عليه خلال الساعات القادمة بعدما يتم فحص كافة الرغبات المقدمة من طلاب الشعبة العلمية والادبية ليتم ترشيح كل طالب للكلية المناسبة لمجموعه، وتعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 هي الحدث الأهم خلال تلك الساعات، حيث أن الطالب سيكون بمقدوره الدخول إلى موقع التنسيق الذي يعمل بكفاءة على مدار اليوم لمعرفة كليته بسهولة دون التوجه لأي مكان، فقط كل ما يحتاجه جهاز متصل بشبكة الانترنت، وسنتعرف على خطوات الحصول على النتيجة من خلال هذا المقال.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022

وقد تم تدشين لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 من قبل الحكومة المصرية منذ فترة بعيدة، وذلك في اطار الاتجاه لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل الكتروني ليقضوا ويستعلموا عن كافة ما يريدون بشكل الكتروني، توفيرا للجهد ومنعا للوقوف في طوابير مملة وطويلة، وقد انتهى التسجيل في المرحلة أمس الثلاثاء، لتبدأ أعمال ترشيح الطلبة للكلية المناسبة لمجموعهم على قدما وساق، حتى يكون لديهم متسع من الوقت لاستكمال اجراءات التقديم قبل بداية العام الجامعي الجديد، واليكم خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

اضغط على الايقونة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022.

لتتعرف على اسم كليتك، قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

اضغط على زر النتيجة.

سيظهر لك الكلية والجامعة التي من المقرر أن تتوجه إليه لاستكمال التقديم.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022

هذا وقد أكد الجميع أن تنسيق المرحلة الاولى 2022 لا يختلف كثيرا عن تنسيق العام الماضي، وسط توقعات بأن يكون هناك أماكن شاغرة في كليات الهندسة والطب البيطري والحاسبات في المرحلة الثانية للتنسيق، وأيضا أماكن شاغرة في كليات الأداب ودار العلوم وحقوق وتجارة في نظام الانتساب.

مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الاولى 2022

طب المنصورة 387 درجة

طب الإسكندرية 383

طب الزقازيق 382

طب طنطا 382

طب كفر الشيخ 381

طب القاهرة 381

طب بورسعيد 379

طب عين شمس 380

طب أسنان المنصورة 378

طب المنوفية بشبين الكوم 378

هندسة بترول وتعدين السويس 378

طب فاقوس 378

طب بنها 377

طب حلوان 376

طب أسنان المنوفية 376

طب جنوب الوادي 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

طب سوهاج 375

طب الفيوم 374

علاج طبيعي كفر الشيخ 368

علاج طبيعي بنها 367

صيدلة سوهاج 367

صيدلة جنوب الوادي 367

صيدلة المنصورة 367