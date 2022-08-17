البطالة تسجل 3.8% فى بريطانيا.. والتضخم يهوى بالرواتب 4.7%

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات رسمية فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تراجع فى سوق العمل البريطانية، مؤكدة أن الشركات أصبحت أكثر حذرًا فيما يتعلق بالتوظيف، وواجه العمال انخفاضًا قياسيًا لأجورهم الأساسية عند تعديلها، على الرغم من ارتفاع التضخم.





ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز"، فقد استقر معدل البطالة فى بريطانيا عند 3.8%، ما يمثل أدنى مستوى له منذ نصف قرن، حسبما توقع خبراء اقتصاد.

وعلى الرغم من توقعات الوكالة بزيادة قدرها 256 ألفًا فى عدد العاملين، إلا أن عدد العاملين واد فقط بنحو 160 ألفًا فى الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية، إلى أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020.

وارتفعت الأجور، بدون العلاوات بمقدار 4.7% فى تحسن عن الأشهر الثلاثة المنتهية فى مايو، إلا أنه عند تعديلها فى ضوء التضخم انخفضت 4.1%، ما يمثل أكبر انخفاض للأجور منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة فى عام 2001.