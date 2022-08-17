نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات مستعملة للبيع بالسعودية وبحالة ممتازة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إستحوذت السيارات ماركة تويوتا والسيارات ماركة هيونداي على أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والتي تم توافرهم بأسعار ومواصفات مذهلة جعلت الإقبال عليهم كبير من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع متوفر في أسوق السيارات المستعملة سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الشرقية.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 16000 ريال سعودي.

يتم الحصول على السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 900 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مع توافر جميع الكماليات أوتوماتيك.

أوضح البائع أن عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا سجل 141 ألف كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي رمادي.

السيارة بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وفرش جلد.

السيارة بها مبدل أقراص وراديو كاسيت وجنوط وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0549946143 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966549946143 للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2006 مستعملة سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2006 مستعملة متاحة للبيع في مدينة الخبر.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 8000 ريال سعودي.

تم الإفصاح أن عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 140 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

وسائل الراحة في السيارة تويوتا كورولا مكونة من مكيف ومرايات كهربائية وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق وفرش قماش ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

نظام الصوت في السيارة تويوتا كورولا يحتوي عل نظام التحكم في الطارة ومدخل يو إس بي وبلوتوث وراديو كاسيت ومدخل AUX.

وسائل الأمان في السيارة تويوتا كورولا عبارة عن نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وحساسات أمامية وخلفية.

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