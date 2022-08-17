نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “academy” موقع كلية الشرطة المصرية الرسمية 2022/2023 التقديم والنتائج moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط موقع كلية الشرطة المصرية الرسمية 2022، حيث زاد البحث عنها بشكل كبير، وخاصة اذا في خلال اليومين الحاليين، وهذا يعود إلى أن باب التقديم بكلية الشرطة ما يزال مفتوحا، وأيضا البحث مستمر عنها بسبب الأشخاص الذي يريدون معرفة نتيجة القبول (اختبارت الكشف الطبي، اختبار القدرات) في اكاديمية الشرطة، وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن كل هذا سيتم عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني عبر الإنترنت، وسنتابع معكم كيفية الوصول إلى صفحة اكاديمية الشرطه وعمل كل ما تحتاجونه، فتابعوا في موقعكم ثقفني.

تقديمات كلية الشرطة

وقد أعلن اللواء هاني أبو المكارم مدير كلية الشرطة عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق الإلكتروني لتقديم البيانات الأولية للالتحاق لكلية الشرطة عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، وهو ما يختلف عن موقع أكاديمية الشرطة القديم، والذي خرج من الخدمة هذا العام، ولكن موقع وزارة الداخلية الرسمي أفضل ومنظم بشكل أكبر عن الموقع القديم.

وتابعنا معكم في موقع ثقفني خطوات التقديم بالتفصيل والشروط في مقال تقديم كلية الشرطة لوزارة الداخلية 2022، حيث تابعنا مع المئات من الطلاب طريقة التقديم وكيفية حجز موعد سحب الملفات الخاصة بهم، وقد حزنا على ثقة كبيرة من المتابعين بفضل الله.

اخر موعد للتقديم في كلية الشرطة

ونتابع معكم ما هو آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة، حيث تم الإعلان عن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق وذلك من خلال شبكة الإنترنت من وزارة الداخلية المصرية منذ أيام، والمواعيد كما يلي:

الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية والشهادات المعادلة 2021، يبدأ من يوم 1 أغسطس 2022، حتى يوم الخميس 18 أغسطس 2022.

الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والمعادلة 2022، يبدأ من اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، ويستر حتى يوم 31 أغسطس 2022 القادم.

أصحاب الشهادات الجامعية (المؤهلات العليا) دفعة الضباط المتخصصين التقديم يفتح من يوم الإثنين 15 أغسطس، ويستمر حتى منتصف الشهر القادم 15 سبتمبر.

موقع كلية الشرطة المصرية الرسمية

ونتابع معكم كيفية الدخول إلى الموقع وعمل كافة الخدمات التي تحتاجونها عبره، والتي منها التسجيل بشكل صحيح وحجز موعد سحب الملفات سواء كان الطالب من جامعيين او من الثانوية، أو الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات وكذلك اختبارات الكشف الطبي، وكل ذلك سنتابعه في الفقرات القادمة، فلا تفوتوا أي تفاصيل لتجنب أي خطأ قد يحدث.

طلب التحاق بكلية الشرطة المصرية عبر الموقع الرسمي

وقبل أن تتوجه لسحب الملف الخاص بك، يجب عليك تعبئة البيانات أولا والحصول على موعد من الكلية، وهذا ما يمكنكم عمله في مصر الكترونيا بكل سهولة، ولكن تأكد من توفر شروط اكاديمية الشرطة الجديدة فيك حتى لا تضيع وقتك ومجهودك، والتقديم يتم كما يلي، ونرفق لكم فيديو يوضح لكم العملية بشكل صحيح:

اذهب إلى لينك موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الرابط moi.gov.eg .

. ثم انزل قليلا حتى تصل إلى الخدمات، بعدها دوس على إلتحاق لكليه الشرطه.

اعمل انشاء حساب، وادخل البيانات من الرقم القومي، واسم الوالدة، إلخ.

ثم بعدها سيتم ارسال كود التحقق إلى رقم الموبايل الذي سجلت به.

بعدها تقوم بعمل تسجيل الدخول كما هو موضح، وتقوم بتعبئة استمارة الكلية وعمل حفظ كما في الفيديو.

نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي

وفي حالة اذا قدمتم بالفعل، وخضتم اختبارات الكشف الطبي واختبار القدرات أو حتى تريدون معرفة نتيجة القبول النهائي، فيمكنكم عمل ذلك أيضا عبر هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع الوزارة عبر الرابط الذي وضعناه لك بالأعلى.

تقوم بتسجيل الدخول في حسابك.

ثم اذهب إلى النتائج.

اكتب الرقم القومي ورقم الملف، ثم اضغط على عرض.

تفاصيل إجازات العام الدراسي الجديد 2022-2023