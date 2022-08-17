نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة برنامج حساب المواطن السعودي 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة برنامج حساب المواطن، تحدث سمو الملك سلمان بن عبد العزيز عن الدعم الإضافي الذي زاد على الدعم الأساسي للمواطنين، وبعد هذا التصريح تمت الكثير من عمليات البحث حول هذا الموضوع، والتي تستطيع من خلالها الاستفسار عن دعم برنامج حساب المواطن برقم الهوية الوطنية، ويتساءل العديد من المستفيدين عن كيفية التسجيل في البرنامج للعازب والمتزوج والذي أصبح يمكن التفريق بينهم الآن من خلال رقم الهوية الوطنية، ويريد المتقدمين التسجيل من أجل معرفة هل تم نزول أي دعم إضافي على دعمهم الأساسي، ومعرفة قيمة الزيادة في حالة نزولها، ويستطيع المسجلين الجدد قيمة مبلغ الدعم الخاص بهم.

دعم حساب المواطن السعودي 1444:

قام الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بعمل عدد من التعديلات على حاسبة حساب المواطن، والتي جاءت لصالح المواطن، حيث أقر بذلك الكثير من الأفراد، وجاءت تلك التغييرات كالتالي:

أولًا صرف مبلغ 2 مليار ريال سعودي للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية.

ثانيًا سيتم فتح باب التسجيل على برنامج حساب المواطن من جديد، وفقًا لشروط محددة.

ثالثًا يتم صرف مبلغ 8 مليار ريال سعودي للخدمات التي يقدمها برنامج دعم حساب المواطن. أيضا من المتوقع أن يتم صرف هذا المبلغ على الأفراد الجدد في البرنامج. والعمل على زيادة دعم المستفيدين السابقين من هذا المبلغ.

رابعًا تم تحديد يوم معين ليتم صرف الدعم الإضافي فيه وهو اليوم السادس من شهر يوليو لهذا العام. كما صرحت الوزارة، ومن الممكن حدوث زيادة أكبر من هذا الزيادة خلال الأيام القادمة.

حاسبة برنامج حساب المواطن السعودي:

صرح برنامج دعم حساب المواطن عبر منصتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن توافر حاسبة حساب المواطن والتي تتضمن زيادة دعم الأفراد المشتركين في برنامج حساب المواطن، ويمكن الاستفادة من الحاسبة التقديرية عبر تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، وذلك لمن يريد معرفة قيمة الدعم التي يستحقها، مع العلم بأن التسجيل يتم من خلال تنفيذ عدد من الخطوات البسيطة، كما يجب العلم أن هذه الأرقام تكون تقديرية قد تتغير حسب حالة كل فرد.