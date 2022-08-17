نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي مستعملة بسعر رخيص ومناسب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي تعتبر من أفضل السيارات المستعملة داخل السعودية، والتي يبحث عنها الكثير بسبب مميزاتها الفريدة من نوعها من حيث المقاعد والزجاج والمرايات، والكشافات وغيرهم من المميزات الرائعة، ولكن بعض الأشخاص لا يعرفون عن أماكن تواجدها بالمملكة العربية السعودية، لذلك سوف نتحدث إليكم اليوم عن هذه السيارات. سيارة هيونداي اكسنت 2010 مستعملة للبيع سيارة هيونداي اكسنت 2010 تتمتع بطراز اتوماتيك مذهل، ولون أبيض لامع، ومكيف ذات برودة عالية، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، ومرايات تعمل بالكهرباء.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 256,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة عرعر.

تعرض سيارة هيونداي اكسنت 2010 للبيع بسعر 5,000 ريال سعودي.

كما يستطيع المشتري بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595613615,+966595613615. للبيع سيارة هيونداي اكسنت 2015 مستعملة سيارة هيونداي اكسنت 2015 تتمتع بطراز اتوماتيك رائع، ولون أبيض جذاب خالي من الخدوش، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش وفتحة سقف، وبلوتوث.

يوجد بهذه السيارة جهاز إنذار، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، ووسادة هوائية للسائق والركاب.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 280,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة تبوك.

تعرض سيارة هيونداي اكسنت 2015 للبيع بسعر 13,000 ريال سعودي، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595075418,+966595075418. سيارة هيونداي سوناتا 2009 مستعملة للبيع سيارة هيونداي سوناتا 2009 تتمتع بطراز اتوماتيك مذهل، ولون أبيض رائع، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين ولا يوجد بها أي عيوب.

كما أن هذه السيارة تتميز بوجود مرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة مكيف ذات برودة عالية، وجنوط حديد.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 223,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الباحة.

تعرض سيارة هيونداي سوناتا 2009 للبيع بسعر 12,000 ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596112980,+966596112980.

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