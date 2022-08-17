نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر تويوتا في أسواق السيارات المستعملة بالسعودية بداية من 4000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر تويوتا في أسواق السيارات المستعملة، تصدرت السيارات تويوتا الشهيرة والمعروفة بصناعتها اليابانية سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية تتمتع السيارات تويوتا بهيكل قوي وسرعة عالية. بالإضافة إلى الكماليات ووسائل الراحة والأمان المعروفة بيهم السيارات تويوتا والتي تجعلها الإختيار الأول للمواطنين السعوديين وقد ترواح سعر بيع السيارة تويوتا في أسواق السيارات المستعملة بداية من 4000 ريال سعودي إلى 10000 ريال سعودي مما يجعلها الخيار الأفضل من حيث الفئة السعرية. سيارة تويوتا كامري موديل 2010: للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2010 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة الطائف.

سعر السيارة تويوتا كامري مستعملة 10000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 300 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري مانيوال.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 595860743 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096695860743. سيارة تويوتا كورولا 2006: للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2006 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة عرعر.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 8000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا سجل 128 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متواجدة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595188982. سيارة تويوتا كامري 2002: للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2002 مستعملة متاحة للبيع في مدينة عرعر.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 4000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 2020 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

للحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595188982. سيارة تويوتا هايلكس للبيع: للبيع سيارة تويوتا هايلكس أول إستخدام 2006 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة عرعر.

سعر بيع السيارة تويوتا هايلكس مستعملة 12000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا هايلكس بلغ 190 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا هايلكس أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا هايلكس أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا هايلكس البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا هايلكس مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595188982.

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