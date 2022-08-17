أمريكا تصنف روسيا من الدول شديدة العدوى بفيروس كورونا

وكتبت الهيئة فى بيان على موقعها الالكترونى "تأكد من حصولك على التطعيم ومواكبة لقاحات كوفيد-19 الخاصة بك قبل السفر إلى روسيا، إذا لم تتلق لقاحات كوفيد-19، فتجنب السفر إلى روسيا".
وأضافت أن روسيا لديها مستوى عالٍ من العدوى وأن "أى شخص يبلغ من العمر عامين أو أكثر يجب أن يرتدى قناعًا مناسبًا فى الأماكن العامة الداخلية" فى البلاد.
وقامت الوكالة أيضًا بتحديث تحذيرات السفر للفلبين ونيبال اليوم الثلاثاء، وصنفت كلاهما بمعدلات عدوى مرتفعة للفيروس.
يعتبر السفر إلى روسيا بالفعل محفوفًا بالمخاطر وسط الصراع المستمر بين البلاد وأوكرانيا واحتجاز بريتنى جرينير وبول ويلان الأمريكيان.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير سفر لروسيا فى 22 يوليو الماضى بعنوان "لا تسافر وتغادر على الفور"، أشار التحذير على وجه التحديد إلى إمكانية حدوث اعتقالات غير مشروعة مثل اعتقالات جرينير وويلان.
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