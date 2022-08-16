نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [moi.gov.eg] نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي موقع وزارة الداخلية المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022، والتي يبحث عنها الطلاب والطالبات الذي قاموا بخوض هذه الاختبارت منذ أيام، حيث يريدون معرفة ما اذا كانوا سيستمرون أم سيتم استبعادهم، وهذا ما يثير القلق المتقدم بكلية الشرطة المصرية، وخاصة أن أعداد المتقدمين كبيرة جدا، وأعداد الأشخاص الذي سيتم قبولهم محدود، وسنتعرف معكم في هذا المقال على طريقة الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني بالرقم القومي والدخول إلى صفحة أكاديمية الشرطة، ومنها معرفة نتيجة اختبارات القدرات الخاصة بالطالب، كما وسنتعرف معكم على أهم الأشياء التي تتسبب برفض القبول، فتابعوا معنا حتى النهاية حيث إن المقال به تفاصيل تهمكم للغاية.

اكاديمية الشرطة

وتم فتح باب التقديم على كلية الشرطة بشكل الكتروني عبر موقع وزارة الداخلية المصرية من أول شهر أغسطس 2022، وقد تابعنا مع معظم الأشخاص الذي تقدموا وحصلنا على ثقتكم الكبيرة في عملية التقديم في موقع ثقفني، حيث تابعنا معكم طريقة تسجيل الالتحاق لكلية الشرطة 2022/2023 بشكل صحيح.

وبعد أن قام الطالب بسحب الملف من الكلية بعد حجز موعد بالطريقة التي شرحناها لكم، تم تحديد الموعد اخلاص بخوض الاختبارات الخاصة به، والتي تبدأ بالكشف الطبي والسمات، وبعد أن يجتازه الطالب يخوض الاختبار الرياضي، ولكن نسبة كبيرة من المتقدمين يتم تصفيتهم في الاختبارين في الأول ولذلك زاد البحث، وسنتعرف معكم على النتيجة في هذا المقال.

موقع اكاديمية الشرطة

ونتابع معكم رابط الاستعلام عن نتائج اختبار الكشف الطبي والقدرات، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة في صفحة اكاديمية الشرطة المصرية، وهذا باستخدام الرقم القومي ورقم الملف أو عن طريق الدخول إلى حسابك الذي انشأته في الموقع للعام 2022، وهذه الخطوات تسري على طلاب الثانوية العامة وما يعادلها، والمتقدمين على ضباط المتخصصين من الجامعيين.

وبدأ البحث منذ ساعات من العديد من المتقدمين، وخاصة بعد مرور فترة من خوض هذه الاختبارت، وهذا ما يعني أنها ستظهر في الساعات المقبلة وهذا اذا لم تكن ظهرت بالفعل، فتابعوا معنا حيث ننشر لكم رابط وكذلك خطوات معرفة النتيجة لطلاب الالتحاق المقبولين.

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة

وفي حالة إعلان النتيجة للالتحاق بكلية الشرطة في مصر، فيمكنك الاستعلام عنها عبر شبكة الانترنت، وهذا عبر متابعة هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية المصرية moi.gov.eg .

. انزل إلى الأسفل قليلا، ثم اذهب إلى الخدمات الإلكترونية.

بعدها تختار كلية الشرطة.

سجل الدخول بحسابك الذي قمت بعمله في وقت سحب الملفات.

بعدها تضغط على النتائج كلية الشرطه العام 2022.

بعدما يتم الضغط، تنتقل إلى صفحة academy، ادخل الرقم القومي ورقم الملف.

ثم اضغط على عرض.

تظهر لك النتيجة الخاصة بك، ونتمنى أن يتم قبولك، وفي حالة لم يظهر شيء فحاول في وقت لاحق.

أهم أسباب رفض نتيجة المتقدمين في كلية الشرطة

وقم تم الإعلان عن اسباب الرفض لطلبة، وهي بكل اختصار متعلقة بشروط كلية الشرطة، حيث إن الإخلال بأحدها يؤدي إلى رفض مؤكد، وخاصة أن الوزارة أعلنتها صريحة أنه سيتم قبول أفضل العناصر فقط، وهم الذين تنطبق عليهم الشروط ويتم المفاضلة بينهم، ويتسائل المتقدمون عن هذه الاسباب، نلخصها لم في النقاط التالية:

حمل جنسية أخرى غير مصرية أو التقديم عليها، وهذا سواء من الطالب أو والديه.

وجود أحكام أو قضايا مخلة بالشرف والأمانة لدى المتقدم أو أقاربه، وفي بعض الأحيان قد يتم الرفض بسبب وجود محاضر حيث يفضل أن يكون المقبولين ليس لديهم أي شبهات.

عدم اجتياز الكشف الطبي، أو أي اختبار من اختبارت القبول، وعدم اجتياز كشف الهيئة، وهو يكون بتقدير اللجنة التي يعرض عليها الطالب.

نقص الأوراق الخاصة بالمتقدم.

وجود أي بيانات خاطئة أو مزيفة في ملف الطالب.