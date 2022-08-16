نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 ودرجات القبول لطلاب علمي وادبي من موقع التنسيق في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 من بين أكثر ما يبحث عنه الطلاب ممن قد وفقوا لأن يكونوا من بين طلاب المرحلة الأولى، حيث أنهم حققوا شروط التقديم، حيث أن المجاميع تتوافق مع الحد الأدنى المطلوب للتسجيل بالمرحلة الأولى، وذلك لمختلف الشعب، والآن سيتم الإعلان من قبل جهة مكتب التنسيق، وبشكل إلكتروني عن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى، وسنوضح فيما يلي أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم استخراج النتيجة إلكترونيا.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 بمجرد أن يقوم الطالب بالنقر عليه، سيدخل للموقع الخاص بالتنسيق، ويتبع الخطوات المطلوبة لاستخراج النتيجة، وبالنسبة للنتيجة ستكون وفق بعض الحسابات التي يتم إجرائها وتتعلق بحصر المجاميع، وتصنيفها، وكذلك عمل حصر شامل للأماكن الشاغرة بالكليات، وتوزيعه كل الطلاب على الكليات وفق عدد من العوامل أبرزها التوزيع الجغرافي، قام مختلف الطلاب من كل المحافظات المصرية والذين حصلوا على الحد الأدنى للقبول والتسجيل بالمرحلة الأولى بتسجيل الرغبات الخاصة بالكليات التي يرغبوا في أن يلتحقوا بها وفق التوزيع الجغرافي، وبدأ ذلك يوم الخميس الحادي عشر من شهر أغسطس واستمر حتى يوم أمس الخامس عشر من الشهر الجاري، واستمر تسجيل الطلاب للرغبات مدة تصل لخمسة أيام، وقد أغلق باب التسجيل بالفعل، وفيما يلي نعرض أهم خطوات استخراج النتيجة:
طريقة الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022
لا بد وأن يتبع الطالب تلك الخطوات الآتية، وذلك للحصول على النتيجة، ومعرفة الكلية التي قد تم قبوله فيه وفق مجموعه:
- النقر على الرابط المباشر الخاص بالدخول للموقع الإلكتروني الخاص بمكتب التنسيق، ومن خلاله يدخل الطالب للموقع.
- الدخول للصفحة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة التسجيل بمكتب التنسيق.
- النقر على تسجيل بيانات.
- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالاطلاع على النموذج.
- كما انه لا بد من إدخال كل البيانات المتوفر لها حقول خاصة بالنموذج كالاسم كاملا، ورقم الجلوس، وأي بيان مطلوب يتم وضعه بحقله الخاص.
- ثم مراجعة كل البيانات قبل الضغط على الزر إرسال.
- ثم يتم نقر الطالب فوق الكلمة عرض النتيجة.
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