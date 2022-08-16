الاردن : 2.870 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية تموز الماضي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:10 مساءً - دوت الخليج :- ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 204.5 بالمئة ليصل إلى نحو 2.870 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ نتيجة لارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة بنحو 1,722 مليون سائح ليصل إلى 2,503 مليون سائح.

وقابل ذلك، ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة خلال ذات الفترة ليصل إلى نحو 832 مليون دولار، أي بارتفاع نسبته 99.7 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين إلى الخارج بنسبة 95.0 بالمئة، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وعلى المستوى الشهري، فقد أظهرت ذات البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر تموز الماضي مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي ما نسبته 123.3 بالمئة؛ ليبلغ 673.3 مليون دولار، نتيجة ارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال ذات الشهر بنحو 326.4 ألف سائح، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 587.3 ألف سائح ، وفق بترا .

وفي ذات الوقت، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة خلال شهر تموز الماضي ما نسبته 55.1 بالمئة عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 213.5 مليون دولار نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين إلى الخارج بنسبة 52.9 بالمئة.

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