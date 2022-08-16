نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات حساب المواطن / خطوات الاعتراض علي عدم الأهلية في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث بيانات مستفيدي برنامج حساب المواطن, يستلزم أن يقوم الأشخاص بتحديث البيانات الخاصة بهم في حالة حدوث أي تغيير في بيانات الشخص المستفيد, ويقدم برنامج حساب المواطن السعودي مساعدات مالية إلي الأشخاص أصحاب الدخل الفقير والمحدود, ونظراً لما تشهده المملكة العربية السعودية من إصلاحات في الاقتصاد الخاصة به فإن هناك بعض الأشخاص الذين تعرضوا إلي اضطرابات في مصادر الدخل الخاصة به ويحصلون علي آثارها علي بعض المساعدات من برنامج حساب المواطن وحتي تتم استمرار عملية الحصول علي هذه المساعدات لابد من تحديث بيانات المستفيدين كل فترة.

تحديث بيانات مستفيدي برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية

قم بالذهاب إلي موقع برنامج حساب المواطن السعودي. قم بالضغط علي أيقونة تسجيل الدخول, ثم يتم كتابة بيانات تسجيل الدخول من رقم الهوية والرقم السري. ثم يتم الضغط علي أيقونة بيانات المستفيدين. يتم تغيير البيانات والمعلومات التي تغيرت بالنسبة للشخص المستفيد. مراجعة هذه البيانات ثم الضغط علي أيقونة حفظ.

طريقة تقديم اعتراض علي عدم الأهلية في برنامج حساب المواطن

قد يحدث لأي شخص داخل المملكة العربية السعودية ممن يستفيدون من مساعدات برنامج حساب المواطن أن تنقطع عنهم المساعدات وذلك بسبب عدم الأهلية, فإذا صادف انك من هؤلاء الأشخاص فيمكنك أن تقوم بالاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي يقدمها برنامج حساب المواطن وهي خدمة تقديم اعتراض علي عدم الأهلية, ويمكن الشروع في تقديم الاعتراض من خلال هذه الخطوات.