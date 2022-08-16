نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل ننشُر الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية فى جميع الجامعات والمعاهد المصرية tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية 2022 فى جميع الجامعات والمعاهد المصرية الآن نعمل على استعراضها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث الى حد ما قد زاد حالياً البحث من قبل الطلاب التي تبدأ مجاميعهم ما هو تحت الحد الادنى الذي جاء أمام طلاب شعبة ادبي وعلمي فى تنسيق المرحلة الأولي، لذا نستعرض الان ونوافيكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخبارى كل التفاصيل المطروحة حول الكليات التي ستكون متاحة على التسجيل عليها أمام جميع الطلاب والطالبات فى تلك المرحلة

الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية 2022

تبدأ عمليات التسجيل فى تنسيق المرحلة الثانية رسمياً خلال أيام قليلة من الان، حيث منذ قليل انتهت وزارة التعليم العالي من تلقي رغبات المتقدمين على تنسيق المرحلة الأولى، على ان يتم بدء انطلاقة تنسيق المرحلة الثانية بنسبة أقل من المرحلة الأولى والذي جاء الحد الادنى فيه الى 89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم، وحد ادني وصل الى 64% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي و 83% بالنسبة لشعبة رياضة، مع تأكيدات من قبل المصادر المسؤولة على ان حد أدنى تنسيق المرحلة الثانية سيكون بعامل كبير متشابه مع حد أدنى العام الماضي، على ان نتابع وننقل أمام حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان كيفية التسجيل على المرحلة الثانية والكليات التي ستكون متاحة أمام الطلاب فى تلك المرحلة

كليات تنسيق المرحلة الثانية

نتابع أمام حضراتكم الان الكليات التي ستكون متاحة للتقديم عليها فى المرحلة الثانية من تنسيق قبول الطلاب داخل الجامعات والمعاهد المصرية فى كليات جاءت على الشكل التالي:-

– كلية الآداب.

– كلية التربية.

– كلية التجارة.

– كلية الحقوق.

– كلية الزراعة.

– كلية التربية النوعية.

– كلية الفنون الجميلة.

– كلية دار علوم.

– كلية تجارة إنجليزي.

– كلية حقوق إنجليزي.

– كلية الخدمة الاجتماعية.

– كلية الآثار.

– كلية التمريض.

– كلية الألسن.

– كلية الطب البيطري.

– كلية الإعلام شعبة علمي رياضة.

هذا وسوف يتم فتح موقع التنسيق الرسمي لتسجيل رغبات الطلاب على تلك المرحلة بالاسم الرباعي ورقم الجلوس والرقم القومي فى جميع المحافظات المصرية على ان يتم التاكيد على ان الرغبات تسجل فقط من موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية