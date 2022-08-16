بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 200,000 للسعودي والمقيم

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عمر شويل - جدة شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية تتيح الآن أسرع قرض شخصي لا يحتاج إلى كفيل كما لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وأيضاً لجميع العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث تتيح شركة التيسير هذا التمويل بتلك المزايا لكي يلبي طموحات وتطلعات العملاء المختلفة كما أيضاً تم تصميم التمويل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 200,000 من التيسير للتمويل

التمويل الشخصي من التيسير متاح نقداً و اونلاين وبدون أى ضمانات ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة التيسير ومن خلال السطور القادمة سنوضح أهم تلك الشروط وهي

19 عام هو الحد الأدنى لسن العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي من التيسير.

كذلك 5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم.

3 أشهر هي مدة العمل التى لابد أن يكون المتقدم السعودي قضاها بالقطاع الحكومي.

كذلك 6 أشهر مدة العمل للمتقدم السعودي بالقطاع الخاص.

حددت أيضاً شركة التيسير مدة العمل للمتقدم المقيم لا تقل عن عام كامل.

3800 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي المتقدم.

7000 ريال أيضاً هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل الغير سعودي المتقدم.

خطوات طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير

طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير لا يحتاج إلى كفيل كما لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وأيضاً لا يحتاج إلى زيارة الشركة ولكن يستطيع المتقدم من التقديم والحصول على التمويل اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير وطلب التمويل كما يمكن التحكم في التمويل من خلال تحميل تطبيق شركة التيسير.

مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير

لقد تم تصميم التمويل الشخصي من شركة التيسير بمزايا عديدة تجعلة من أفضل العروض التمويلية الميسرة للأفراد وإليكم الآن بعض تلك المزايا