نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 برابط شغال على موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg برقم الجلوس في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 نستعرضها ونقلها مع حضراتكم الان، حيث بدأت وزارة التعليم العالي بالاستعداد غدا الأربعاء على نشر نتائج تنسيق المرحلة الأولى فى نتيجة ستعلن بعد أن يتم عقد المؤتمر الصحفي المقرر على ان يتم عقده من قبل الدكتور عاشور معالي وزير التعليم العالي ليزداد الى حد كبير البحث حول رابط اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الذي نستعرضه ونقله الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022
أعلنت وزارة التعليم العالي على ان نتيجة التنسيق سيتم البدء على عمليات إعلانها وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي الذي شهد حوله ارتفاع كبير وملحوظ في عمليات بحث جوجل بحثاً عن طرق الاستعلام عن تلك النتائج حيث سيتمكن كل طلبة شهادة الثانوية العامة من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على نحو مجموعة من الخطوات الان ننقله ونوافيكم بها من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن
خطوات استعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي
نوضح الان امام حضراتكم طريقة استعلام صحيحة عن نتائج تنسيق المرحلة الأولي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-
- فتح موقع التنسيق الالكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي
- البدء فى إدخال البيانات المطلوبة على الاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسمك الرباعي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- قم بالبدء على تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- قم بالبدء على تسجيل رقم السري الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- قم بالبدء فى تحديد الشعبة الأدبية والعلمية في الايقونة المخصصة لها هذا
- انقر فى النهاية على خانة استعلام على ان تكون بنجاح امامك النتائج معلنة
مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي
- طب القاهرة 380 درجة
- طب عين شمس 378 درجة
- طب اسنان المنصورة 378
- طب حلوان 375 درجة
- طب سوهاج 375 درجة
- طب دمياط 372 درجة
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة
- السن كفر الشيخ 350 درجة
- اعلام القاهرة 339 درجة
- السن عين شمس 340 درجة
- اثار دمياط 330 درجة
- اثار عين شمس 329 درجة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر LINK نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 برابط شغال على موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.