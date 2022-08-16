نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 برابط شغال على موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 نستعرضها ونقلها مع حضراتكم الان، حيث بدأت وزارة التعليم العالي بالاستعداد غدا الأربعاء على نشر نتائج تنسيق المرحلة الأولى فى نتيجة ستعلن بعد أن يتم عقد المؤتمر الصحفي المقرر على ان يتم عقده من قبل الدكتور عاشور معالي وزير التعليم العالي ليزداد الى حد كبير البحث حول رابط اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الذي نستعرضه ونقله الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي على ان نتيجة التنسيق سيتم البدء على عمليات إعلانها وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي الذي شهد حوله ارتفاع كبير وملحوظ في عمليات بحث جوجل بحثاً عن طرق الاستعلام عن تلك النتائج حيث سيتمكن كل طلبة شهادة الثانوية العامة من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على نحو مجموعة من الخطوات الان ننقله ونوافيكم بها من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات استعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي

نوضح الان امام حضراتكم طريقة استعلام صحيحة عن نتائج تنسيق المرحلة الأولي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الالكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي

البدء فى إدخال البيانات المطلوبة على الاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسمك الرباعي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

قم بالبدء على تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

قم بالبدء على تسجيل رقم السري الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

قم بالبدء فى تحديد الشعبة الأدبية والعلمية في الايقونة المخصصة لها هذا

انقر فى النهاية على خانة استعلام على ان تكون بنجاح امامك النتائج معلنة

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي